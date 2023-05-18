Россиянин рассказал о впечатлениях от первой поездки в Египет

Российский турист в первый раз решил отправиться на отдых в Египет через TEZ Tour и поделился своими впечатлениями, сообщает «Турпром». Также отдыхающий рассказал еще и о гидах и отношению к гражданам из России.

Турист рассказал о том, что ему удалось познакомиться с двумя гидами, которые очень хорошо говорили на русском языке. Считается, что профессия экскурсовода в Египте довольно престижная и прибыльная. Один из гидов Мухаммед ответил на вопрос туриста об отношении к русским. По его словам, здесь их очень любят и приветствуют. Здесь больше сказывается не желание заработать, а связи с бывшим СССР. Каждый помнит, какую помощь он оказывал Египту.