Таиланд планирует привлечь больше туристов из Индии

Тайские туроператоры планируют привлечь больше туристов из Индии, самой густонаселенной страны мира с населением более 1,4 миллиарда человек. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта Таиланда.

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По данным профильного ведомства, сектор надеется расширить свой туристический рынок в постковидную эпоху. Согласно отчету министерства, до пандемии Таиланд посетили в общей сложности 1 961 099 индийцев, что принесло доход более 80 миллиардов бат (более 2,5 миллиарда долларов США).

Ассоциация туристических агентов Таиланда объявила о реализации проекта, призванного помочь туроператорам разработать маркетинговые кампании для привлечения большего числа иностранных туристов путем анализа поведения путешественников, особенно из Индии и Саудовской Аравии.