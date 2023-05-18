$80.76+0.7887.57+0.41

Таиланд планирует привлечь больше туристов из Индии

Тайские туроператоры планируют привлечь больше туристов из Индии, самой густонаселенной страны мира с населением более 1,4 миллиарда человек. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта Таиланда.

Таиланд планирует привлечь больше туристов из Индии
© ТВ БРИКС

По данным профильного ведомства, сектор надеется расширить свой туристический рынок в постковидную эпоху. Согласно отчету министерства, до пандемии Таиланд посетили в общей сложности 1 961 099 индийцев, что принесло доход более 80 миллиардов бат (более 2,5 миллиарда долларов США).

Ассоциация туристических агентов Таиланда объявила о реализации проекта, призванного помочь туроператорам разработать маркетинговые кампании для привлечения большего числа иностранных туристов путем анализа поведения путешественников, особенно из Индии и Саудовской Аравии.

Индийские туристы считают Таиланд доступным и удобным направлением. Об этом пишет Prensa Latina, партнер сети TV BRICS.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий