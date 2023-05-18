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С какими неприятностями могут столкнуться туристы в Италии

Страны с популярными у туристов локациями ввели новые строгие законы, чтобы справиться с ущербом от толп приезжих. В числе стран оказалась Италия. Издание The Sun предостерегло туристов от действий, которые могут закончиться огромными штрафами и другими неприятностями, пишет "Турпром".

С какими неприятностями могут столкнуться туристы в Италии
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Недавно мэр города Портофино предложил наказывать людей, которые задерживаются в красивых местах, чтобы сделать красивые фото. Тогда города Италии посетили чуть менее двух миллионов человек.

Тому, кто долго выбирает удачный кадр и создает "пробку", в Портофино грозит штраф в 275 евро или 24 000 рублей.

Чинкве-Терре не разрешает шлепанцы в трудных для прохождения местах. Три года назад госслужбы выводили несколько групп туристов, которые застряли на сложных тропах нацпарка. За отсутствие необходимого снаряжения теперь могут наложить штраф в 2’500 евро - 219 000 рублей.

В столице Италии нельзя сидеть на ступенях Испанской лестницы. Или придется заплатить 250 евро.

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