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Туры на Мальдивские острова подешевели на 15%

Стоимость курортов на Мальдивах начала значительно снижаться после зимнего периода. В среднем цена стала ниже на 15-25%.

Туры на Мальдивские острова подешевели на 15%
© Vse42.ru

Цены на "люксовый" курорт, по информации туроператоров, упали. Так, например, максимальная скидка на курорт достигает 60%.

С мая по июль – самое удачное время для поездок на Мальдивские острова. В это время отели снижают цены. Некоторые туроператоры предлагают выгодное предложение – пакетный тур на 7 ночей в отель 4* с питанием "все включено" от 290 тыс. рублей за двоих. Об этом представители туристических компаний рассказали  изданию "Турпром".

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