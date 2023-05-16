Особенности отдыха на Кубе для россиян

Куба – солнце, пляжи, сигары и ром сулят райский отдых. К тому же это одна из стран, куда не требуется виза для россиян. Но не все так просто. Придется подготовиться.

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Лететь «дикарем» накладно, все-таки другое полушарие, поэтому лучше купить тур. К тому же будут обеспечены трансфер, проживание и питание. При этом надо учитывать, что самый бюджетный отель обойдется в 230 тыс. рублей на двоих.

Поменять деньги лучше перед вылетом. На Кубе больше пригодятся доллары и евро, нежели местные песо. Страна живет за счет туризма, поэтому платить придется за все и везде. В качестве валюты могут приниматься и лекарства.

«Дело в том, что полки местных аптек пусты. Мы заглянули в одну. Действительно — на прилавке только маски, презервативы и рыбий жир... На блистер банального активированного угля мы обменяли связку бананов у местных фермеров. И каждый участник сделки ушел с мыслью, что «наварился» на другом», - сообщают корреспонденты портала «Народные Новости».