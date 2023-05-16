$79.10+1.9086.09+1.84

Особенности отдыха на Кубе для россиян

Куба – солнце, пляжи, сигары и ром сулят райский отдых. К тому же это одна из стран, куда не требуется виза для россиян. Но не все так просто. Придется подготовиться.

Особенности отдыха на Кубе для россиян
© ProOren

Лететь «дикарем» накладно, все-таки другое полушарие, поэтому лучше купить тур. К тому же будут обеспечены трансфер, проживание и питание. При этом надо учитывать, что самый бюджетный отель обойдется в 230 тыс. рублей на двоих.

Поменять деньги лучше перед вылетом. На Кубе больше пригодятся доллары и евро, нежели местные песо. Страна живет за счет туризма, поэтому платить придется за все и везде. В качестве валюты могут приниматься и лекарства.

«Дело в том, что полки местных аптек пусты. Мы заглянули в одну. Действительно — на прилавке только маски, презервативы и рыбий жир... На блистер банального активированного угля мы обменяли связку бананов у местных фермеров. И каждый участник сделки ушел с мыслью, что «наварился» на другом», - сообщают корреспонденты портала «Народные Новости».

Тур нельзя назвать гастрономическим, так как страна обложена санкциями, но можно взять экскурсию на яхте и попробовать свежего лобстера, также ситуацию спасают фрукты. В качестве презентов себе и близким можно привезти ром и сигары.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий