Туристка раскрыла истинное отношение австралийцев к русским

Российская тревел-блогерша и путешественница Марина Ершова побывала в Австралии и раскрыла истинное отношение местных жителей к русским. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Россиянка рассказала, что на протяжении месяца, проведенного в Австралии, ни разу не сталкивалась с агрессией в свой адрес. По словам девушки, когда австралийцы узнавали ее национальность, они наоборот старались пообщаться с ней или поделиться важной информацией.

«В общем, в Австралии русским будет хорошо, опираюсь на свой личный опыт», — пояснила она.

Автор публикации также рассказала, что во время поездки познакомилась с одним австралийцем. Мужчина услышал «кривую английскую речь» девушки и спросил о ее происхождении.

«Мы сказали, что из России, — добавила она. — Тот как будто в шок впал. Встал смирно, приставил руку к голове, будто он рядовой, а перед ним важные люди».

Путешественница сообщила, что мужчина тут же бросил свои дела. В ходе беседы австралиец поделился своим мнением о России и сказал, что очень уважает ее взгляды.