12 интересных, но малоизвестных фактов об Израиле

Израиль недавно отпраздновал свое 75-летие. Завораживающие пейзажи, аппетитные блюда для гурманов и уникальные экскурсии — все это Израиль. Перечислим 12 необычных фактов об этой очаровательной стране ― от мороженого со вкусом хумуса до настоящего курорта.

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Страна по размерам не больше Уэльса, может предложить удивительно много интересного.

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Израиль четыре раза выигрывал «Евровидение»

Четыре победы на музыкальном конкурсе после дебюта в 1973 году ― впечатляющее достижение. Израиль дважды принимал конкурс в Иерусалиме в 1979 и 1999 годах и в третий раз провел его в Тель-Авиве в 2019 году.

Тель-Авив ― веганская столица Ближнего Востока

Веганская еда ― неизменная часть израильской культуры. В Тель-Авиве насчитывается более 400 веганских ресторанов, и его называют «Мировой столицей веганской кухни» ― здесь самое большое количество веганов на душу населения в мире. Заметной новинкой является ресторан Herzog, недавно открытый шеф-поваром Роем Герцогом. В уютной закусочной ежедневно меняющееся меню с традиционными блюдами, а также подают веганские закуски тапас.

В Израиле более 300 виноделен

На территории Израиля шесть винодельческих регионов и сотни виноделен, разбросанных по его землям, от пустынных земель региона Негев до горы Хермон. Известно, что виноград выращивается в этом районе уже более 10 000 лет, но израильская винодельческая промышленность очень молода, и на винодельческих землях появляются все новые и новые предприятия. В таком небольшом географическом районе можно познакомиться с большим количеством сортов вина за короткий промежуток времени.

Израильский виски недавно получил награду «Лучший односолодовый виски в мире»

В этом году журнал Whisky Magazine принимал в Лондоне премию World Whiskies Awards. Тель-Авивский ликеро-водочный завод M&H с продуктом Elements Sherry Cask получил приз за лучший односолодовый напиток в мире. Milk & Honey ― первая в Израиле винокурня по производству односолодового виски, начала свою деятельность в Тель-Авиве в 2014 году.

В Израиле больше музеев на душу населения, чем в любой другой стране

Израиль с его 230 музеями до краев наполнен культурой: от музея Баухаус в Тель-Авиве, насчитывающего более 4000 зданий в стиле Баухаус, до музея Башни Давида в Иерусалиме, который вновь откроется 1 июня 2023 года после трехлетнего проекта реконструкции.

Израиль ― единственная страна в мире, где сегодня больше живых деревьев, чем 100 лет назад

За более чем 120 лет еврейская организация KKL посадила более 250 миллионов деревьев, что делает Израиль единственной страной в мире, где сегодня деревьев больше, чем более 100 лет назад. В иудаизме дерево является символом жизненной силы; на самом деле существует традиция сажать деревья и дарить их в дар на все годовщины жизни, от рождения до смерти.

В Израиле есть свой собственный горнолыжный курорт

Гора Хермон, высотой 2 800 метров над уровнем моря, является самой подходящей для катания на лыжах горой Израиля с 45 километрами трасс. Благодаря размерам Израиля можно утром покататься на лыжах на горе Хермон, а после заката отправиться на пляжную набережную Тель-Авива, чтобы насладиться фруктовым коктейлем.

Пустыня Негев ― первый на Ближнем Востоке международный парк Темного неба

Катание по крутым дюнам Негева, созерцание звездного неба, катание на верблюдах, участие в жизни бедуинов — все это пустыня Негев. Первоначально здесь проживали бедуинские общины, поэтому туристы могут познакомиться с традиционным кочевым образом жизни бедуинов во время экскурсии по пустыне или понаблюдать за уникальной дикой фауной, включая нубийского горного козла или пустынного дамана. А еще это первый парк Dark Sky на Ближнем Востоке и один из лучших в своем роде.

Посетители Тель-Авива могут попробовать мороженое со вкусом хумуса

Фалафель ― самое популярное блюдо в стране, за ним следуют хумус и шаурма. В историческом Яффо, всего в двух шагах от оживленного Тель-Авива, гурманы могут найти магазин мороженого, где продают мороженое со вкусом хумуса. Израильская кухня — это калейдоскоп ближневосточных и средиземноморских вкусов, в котором нет недостатка в шеф-поварах-экспериментаторах и артистичных продавцах уличной еды!

60 процентов территории Израиля занимает пустыня

Пустынные районы Израиля, такие как Негев, могут похвастаться рядом потрясающих геологических образований, включая обширные кратеры, образовавшиеся в результате сильной водной эрозии. НАСА даже обнаружило кратер Рамон в форме сердца, расположенный в центре пустыни, образованный близлежащей рекой на протяжении тысячелетий. Израильская пустыня — это то, что создает теплый климат с долгим солнечным летом с апреля по октябрь.

В Израиле расположена самая низкая долина и самое низкое место на Земле

Мертвое море, расположенное на 417 метров ниже уровня моря, является самой низкой точкой на суше на планете. Содержание минералов в Мертвом море составляет более 35% ― в 10 раз больше, чем в любой другой морской воде в мире, что придает морю его знаменитые целебные свойства и делает его местом паломничества для приверженцев здорового образа жизни по всему миру.

В Израиле создан первый в мире подводный археологический парк