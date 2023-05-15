В Таиланде новый парламент: стоит ли ждать изменений в туризме

В Таиланде вчера прошли выборы в парламент. По сообщению в соцсетях, в законодательном собрании страны большинство будет у оппозиционных партий. В туристическом сообществе сразу появился вопрос: отразятся ли политические изменения на развитии туризма в Таиланде.

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В выборах участвовали десятки партий, и многие обещали развитие туристической отрасли, которая еще не преодолела последствия пандемии COVID-19. Также среди предполагаемых мер – привлечение в страну богатых туристов и дополнительный налог на въезд для всех путешественников.

Ранее одобренное властями введение туристического сбора с иностранцев было перенесено на сентябрь в преддверии выборов. Редакция «ТурДома» сообщала, что в стране в течение нескольких лет не решались на этот шаг. Начнут ли миллионы иностранных туристов платить новый налог нынешней осенью – очевидно, подтвердит уже новое правительство.

Среди актуальных вопросов – безвизовый въезд для граждан России. В настоящее время россияне имеют возможность свободно приехать в королевство на 30 дней. В последний зимний сезон с октября по март срок безвизового пребывания был увеличен до 45 дней. Туристическое управление Таиланда выступало за продление этой нормы, но решение пока не принято.

Практически все зимние месяцы Россия лидировала по количеству туристов: на середину апреля Таиланд посетило более 630 тыс. россиян. До конца года в королевстве рассчитывают принять до 1,5 млн отдыхающих из нашей страны.