Марокко называют одной из самых ярких стран для путешествий. Свою популярность государство на берегу Атлантического океана заслужило благодаря бескрайним пустыням с песчаными дюнами, разноцветным городам с необычной архитектурой, торговым рядам базаров с пряностями, коврами и мандаринами и восточным традициям. А со 2 мая Россия и Марокко возобновили прямое авиасообщение и теперь попасть туда россиянам стало гораздо проще. К чему быть готовым при поездке в страну, насколько там безопасно женщинам и как собрать себя в путешествие в Марокко — в монологах туристок для «Ленты.ру».

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Мария, продукт-менеджер, провела в Марокко 11-дневный отпуск осенью

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Мое путешествие началось с Касабланки, откуда я ехала до Феса на поезде пять часов. Уже в пути я заметила разницу в менталитете марокканцев и их отношение к туристам. В октябре в Марокко все еще жарко, и я надела шорты, совершенно позабыв, что прилетела в мусульманскую страну.

Помню, что точно ловила взгляды местных на станциях, когда выходила из вагона для пересадок. После этого я носила только длинные платья и юбки. Но и такая одежда спасала не всегда. Как-то раз я шла со своими приятелями в платье чуть ниже колена, и проходящий мимо местный просто шлепнул меня по бедру и пошел дальше. Я, мягко говоря, была в шоке.

Такие вещи случаются, как правило, на улице и не в туристических местах. Близ отелей и достопримечательностей марокканцы ведут себя очень дружелюбно и гостеприимно. Правда, не всегда понимают английский язык.

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Кстати, с языком там все не так просто: Марокко — бывшая колония Франции и местные французский знают лучше, чем английский. Однажды мы не смогли найти ни одного таксиста, который понимал бы английский и мог довезти до отеля. Так что пришлось долго идти пешком.

Наш маршрут проходил по основным городам Марокко: Фес — Марракеш — Шэфшауэн — Танжер — Касабланка — Рабат. Но особенно мне запомнилась поездка в Танжер, где снимался мой любимый фильм «Выживут только любовники». Гуляя по тем улицам, абсолютно точно попадаешь в киноленту Джима Джармуша! Одинокие уличные фонари, влажный воздух, звуки чуть пьяных и счастливых молодых людей, раздающиеся где-то вдали. Парочки, сидящие на фоне огромных мозаик потрясающей красоты, и заброшенные кинотеатры. Я бы не удивилась, если б из-за угла вышла Тильда Суинтон, сыгравшая в фильме главную роль.

Марокко — это чай с мятой, шумные и красивые рынки, завораживающие призывы мусульман на молитву, очень сытные блюда, отсутствие алкоголя, ледяной океан, удивительная природа и самые душевные гостевые дома

Добравшись до Феса, я сразу ощутила совершенно другую культуру. На многолюдной улице из разных заведений доносились восточные мотивы и местные благовония. В целом в Марокко ощущаешь себя как на другой планете. Например, когда едешь из Феса в Шэфшауэн по равнине и видишь природу, совершенно не похожую на ту, что в России, или когда гуляешь по бескрайним пляжам и встречаешь отдыхающих верблюдов.

Главное — не забывать про солнцезащитный крем. Я была научена горьким опытом, гуляя днем по пляжу в Касабланке. В тот день стоял туман и казалось, что солнце запрятано за облаками и совсем не палит. Мы обошли огромный пляж от начала и до конца за два часа и вернулись домой с обгоревшей кожей.

Запомнился мне и поход в хаммам. Я отдыхала с двумя друзьями, и именно они уговорили меня посетить «самый местный из всех местных хаммамов». Но я не учла, что все хаммамы в Марокко — с раздельным гендерным посещением, и что меня отправят одну в толпу незнакомых и совершенно не говорящих по-английски женщин.

Самым большим потрясением для меня стал огромный подвал, где все мылись в тазиках, — причем местные делали это сами, а меня, как туристку, принялась мыть большая марокканская женщина. Все это выглядело довольно пугающе, и мне хотелось только одного — чтобы это поскорее закончилось. Думаю, в более дорогих спа, конечно же, все по-другому

Чтобы посмотреть как можно больше и без спешки пожить в каждом месте, лучше закладывать на путешествие по Марокко хотя бы две недели. Расстояния между городами немаленькие, стоит это учитывать. Ну и девушкам, безусловно, нужно заранее позаботиться о нарядах — лучше брать с собой закрытую одежду из легких тканей.

Лера, месяц отдыхала в Марокко в апреле 2023 года

Я исколесила на автомобиле почти всю страну. Маршрут был такой: Агадир — Узуд — пустыня Сахара — Фес — Шефшауен — Танжер — Касабланка — Эс-Сувейра — Айт-Бен-Хадду.

Что интересно, в Марокко у каждого города — свой цвет. Например, в Марракеше преобладает цвет охры, Шефшауэн полностью синий, а Фес окрашен в серый. Кстати, в разных регионах страны местные разговаривают на разных языках. Например, в Марракеше и близлежащих городах это французский, а в Шефшауэне жители знают в основном испанский.

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Лично меня из городов больше всего впечатлил Танжер — современный город с высотками, торговыми центрами и при этом огромными набережными, по которым можно гулять в перерывах между работой. В целом там очень просторно, улицы широкие в отличие от небольших исторических городов, где особо не разгуляешься.

Кстати, при прогулках по Марокко всегда нужно держать при себе наличку, так как карты принимают далеко не везде. А еще не советую арендовать автомобиль в компании Green Motion, они абсолютно не клиентоориентированные и сдирают лишние деньги. Но в Марокко в принципе мало машин, зато куча ослов! Сколько я путешествовала по миру, нигде такого количества ослов не видела.

А еще в Марокко ужасно много попрошаек, и главное — они очень наглые. Вот идешь себе спокойно по улице, ничего не спрашиваешь, любуешься видами — и тут подходит местный и начинает с тобой болтать о том, о сем. Что-то может подсказать, хотя ты и не спрашивал, а потом за разговор клянчит деньги

В моем случае так было несколько раз. Я шла с навигатором, поэтому знала дорогу, но эти мужики прямо липли ко мне и пытались вытрясти из меня хотя бы копейку. Они считают, что раз ты турист и смог прилететь в другую страну, значит, у тебя есть лишние деньги всем помогать. В целом, марокканцы очень медлительные и необязательные: мне запросто могли что-то пообещать и не сделать. При этом в общении всегда ищут выгоду.

Местная кухня здесь очень специфичная, так как едят они в основном мясо. Поэтому тем, кто не любит мясные блюда, с выбором еды здесь будет тяжеловато. Зато на каждом углу можно выпить свежевыжатый апельсиновый сок — ведь это родина марокканских мандаринов и апельсинов. Но огромный минус в том, что у них почти нет свежих овощей. Самый простой овощной салат может обойтись гораздо дороже, чем огромная порция с мясным стейком.

Еще интересно, что в Марокко среди достопримечательностей много дворцов. Я ожидала, что приеду в один из них и буду ходить там по залам, разглядывать предметы интерьера и другие диковинные вещи. Но мои ожидания разбились о жестокую реальность. Оказалось, что в древние времена в стране процветало воровство.

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Когда правитель умирал, преемник трона не переезжал в его дворец, а строил новый. При этом все предметы интерьера, которые были во дворце прошлого короля, перевозил к себе. Вот почему сейчас во дворцах-музеях ничего не осталось: туристам остается лишь гулять по пустым залам и любоваться облицовкой, плиткой и расположением комнат.

Кстати, мало кому известно, но в Марокко есть собственная киностудия, где снимают множество популярных во всем мире фильмов. К примеру, там проходили съемки «Аладдина», «Гладиатора» и некоторых сцен «Игры престолов». Многие зарубежные режиссеры выбирают эту студию и в целом Марокко из-за бескрайних пустынь, гор и уникального колорита. Тем самым они удешевляют съемку, поскольку находят столько живописных декораций сразу в одном месте.

Лена, нутрицсолог, отмечала в Марокко Новый год в 2017 году

Марокко — это колорит, краски, специи, ковры, рынки и суета. Для нас, туристов с запада, здесь все выглядит очень необычно, а некоторые местные традиции и уклад жизни просто поражают воображение. Например, первое, что бросается в глаза, — марокканцы используют ослов как транспорт и ездят на них прямо в центре города.

Кроме того, они не употребляют алкоголь и почти не отмечают Новый год, так что найти ресторан, чтобы встретить праздник, оказалось не так-то просто.

Еще одна местная особенность — риады. Это традиционные марокканские дома в пару этажей с внутренним открытым садом или бассейном. В таких зданиях можно селиться и туристам, однако важно учитывать, что зимой в комнатах в риадах может быть очень холодно

Лично я большую часть времени провела в Марракеше, побывала в пустыне Сахара на границе с Алжиром, а также на побережье города Эс-Сувейра, Агадире.

Теперь я однозначно советую каждому, кто едет в Марокко, провести ночь в пустыне. Прокатиться на верблюде, встретить закат с видом на бескрайние пески и полюбоваться на яркое звездное небо — незабываемый опыт. А еще непременно нужно посетить дом-музей Ива Сен-Лорана — там в буквальном смысле хочется остаться жить.

Что удивительно, Марокко — первая страна, откуда мне захотелось привезти предметы интерьера. Так, со мной до сих пор живут: серебряный поднос, картина из Эс-Сувейра и ковер. Кстати, последний достался мне ох как непросто. Дело в том, что в центре туристического города ковры продаются на каждом шагу, но на прилавках выбор небольшой. Чтобы рассмотреть весь ассортимент, нужно спуститься в подвал к хозяину лавки.

Там посетителя усаживают на диван, угощают чаем и затем оставляют одного. Минут через пятнадцать появляется хозяин, и, прежде чем перейти к делу, заводит с гостем беседу: расспрашивает, кто ты, откуда приехал. Весь процесс занимает очень много времени, мне же хотелось поскорее с этим разобраться.

Я выбрала небольшой ковер, такой, чтобы постелить к дивану перед телевизором, и сразу перешла к делу. Услышав цену в 600 долларов, я, не церемонясь, попыталась сбить ее вдвое. Хозяин лавки удивился моей наглости и обрушил на меня потоки гнева.

Он кричал, что, раз я такая настырная, во мне наверняка течет марокканская кровь, и несколько раз даже выходил курить. Наши торги длились несколько часов, напряжение нарастало. Но я воспринимала все как игру и готова была уйти ни с чем, так что не отступала до последнего. В итоге ковер мне все же обошелся по той цене, которую называла я. Поэтому урок всем туристам — торговаться с местными можно и нужно. Но только если на это есть время и терпение.

Есть и другие вещи, к которым нужно быть готовым при поездке в Марокко. Например, отношение к светлокожим девушкам. Видимо, мы для них настоящая экзотика, поэтому на меня нескрываемо пялились вообще все вокруг, и я чувствовала себя некомфортно

Но если говорить о положительных моментах — мне очень запомнился город Эс-Суэйра, туда я бы хотела вернуться. Я до сих пор ностальгирую по колориту старого города Медины на берегу бушующего океана.

Алиса, предприниматель, провела неделю на выездном ретрите в Марокко в марте 2023 года

Мы жили на вилле, находящейся на окраине города, в горной деревне Тамелот практически на границе величественной пустыни. Это было очень необычное место — ретрит проходил в окружении бескрайних песчаных дюн, с улицы постоянно доносилось пение птиц, а от жары спасал освежающий приятный ветер. Отдаленность от городского шума и суеты позволила полностью погрузиться в умиротворенное состояние.

Местные рассказывали, что существует несколько историй, связанных с Тамелотом. Одна из наиболее известных — легенда о Сиди Абдаллахе бен Сасси, святом XVI века, который, как говорят, совершил много чудес в том районе. Его гробница в Тамелоте все еще остается популярным местом паломничества для людей, ищущих исцеления и спокойствия.

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Из туристических мест больше всего удивила поездка в пустыню Агафей на квадроциклах. Мчать на максимальной скорости по песку, любуясь на бескрайние дюны, — непередаваемое ощущение.

Также очаровали колоритные улочки Медины, хотя любителям спокойного отдыха это место может показаться весьма хаотичным и шумным. Выматывает, что везде нужно торговаться, так как ценников здесь не существует — местные торговцы всегда называют стоимость из головы.

Кроме того, не впечатлила и марокканская кухня: для меня она оказалась слишком тяжелой. Приходилось постоянно искать места с более европейскими блюдами. Поэтому тем, кто предпочитает легкое здоровое питание, лучше подыскать соответствующие кафе заранее, чтобы в поездке не тратить на это время