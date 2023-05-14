Путешествие в Тунис: страну контрастов и синего моря

Май – идеальное время, чтобы отправиться на Средиземное море. Ещё не очень жарко, но уже можно купаться. Туристов немного, а прибрежные городки утопают в цветах. Хочется гулять, дышать морским воздухом, любить и встречать закаты с бокалом вина.

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Antenna Daily отправляется в Северную Африку – Тунис, чтобы показать, что эта страна не только про пляжный отдых, но и про историю, гастрономию и яркие впечатления.

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Прямой перелет до города Монастир, что в центре страны, занимает всего лишь 4 часа. Еще пара часов на машине и мы приезжаем на север Туниса, где находится его столица и самые интересные города, где мы и побываем.

Сиди-Бу-Саид

Сине-белый город Магриба Сиди-Бу-Саид, основанный в XII веке, находится на берегу Средиземного моря – всего в 200 км от Сицилии.

Благодаря барону Рудольфу д’Эрланже городок, где сейчас проживает менее 5 тысяч жителей, сохранился с начала XX-го века в оригинальном андалузском стиле и нетронутой цветовой гамме из белых стен и синих окон и дверей.

Тут жили Анри Матисс, Мишель Фуко, Поль Клее, Андре Жид, Август Маке, а сам городок – это ожившее полотно импрессионистов: брызги ярко-розовых бугенвиллий на белой штукатурке и небесной лазури.

La Marsa

Городок La Marsa расположился по-соседству с Сиди-Бу-Саид на берегу Средиземного моря. Сюда можно прогулочным шагом дойти за полчаса по живописной дороге – мимо кладбища, где похоронен модельер Аззедин Алайя, зарослей кактусов и белоснежных вилл.

В Ла Марсе вас ждёт роскошный Тунис: красивые песчаные пляжи, лазурное чистейшее море и отличные рестораны – такие, как Le Golfe прямо на берегу, который работает уже 70 лет.

Проведите день на пляже, а на ужин в прибрежный ресторан. Берите морепродукты – они здесь свежайшие. И запивайте всё это великолепие местным вином.

Тунис

Местами город Тунис напоминает южную Францию: стиль ар деко в архитектуре зданий, монументальный собор похожий на Sacre Coeur и главный проспект в стиле Елисейских полей.

Но в конце променада стоят ворота Port de France за которыми начинается аутентичная старинная Медина с мечетью и шумным базаром.

Карфаген

Карфаген не нуждается в представлении. Все мы читали в учебниках истории про долгие пунические войны. Увидеть такое чудо древнего мира своими глазами – это удивительный и захватывающий опыт.

Древнее Адмиралтейство, термы, дом аристократа с сохранившимися мозаиками, амфитеатр…

Уникальный древний мегаполис, где жило свыше 700 тысяч человек.

Еда

Без гастрономической составляющей в Тунисе никуда! Северная Африка, Магриб, левантийская кухня…

Что надо пробовать:

Местное вино. Лёгкое, хрустящее, во французском стиле, поскольку именно французы и заложили основы современного виноделия в стране.

Бамбалуни – главный десерт городка Сиди-Бу-Саид. Это по своей сути петербургская пышка, только больше и обваленная не в пудре, а в сахаре. С пылу-жару улетает моментально.

Кускус – он здесь мелкий и рассыпчатый, а подают его как с мясом, так и с рыбой. Главный магрибский специалитет наряду с танжином.

Тажины бывают также разными по наполнению. Ароматные и пряные с мисочкой сладкого кускуса в марокканском стиле.