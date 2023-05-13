Турист рассказал, как относятся к русским за границей

Объездив множество стран, Антон узнал об отношении местного населения к русскому народу, а также дал советы, как сэкономить в путешествиях за границей.

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Во время поездок Антон Тейм частенько проживает в семьях местных жителей. Как утверждает турист, таким образом можно получить бесплатное проживание, попробовать местные блюда, а также поближе познакомиться с культурой и бытом жителей за границей и узнать их отношение к русскому народу.

По мнению путешественника, несмотря на непростую политическую ситуацию, местные жители добродушно относятся к русскому мужчине, оказывают поддержку в случае возникновения трудных ситуаций и с радостью принимают для проживания в своем жилье.

Как рассказал Антон, местному населению в большинстве случаев безразлично то, что происходит за пределами их государства. Больше всего их волнуют бытовые и экономические проблемы, повышение цен на товары в магазинах, налоги и другие проблемы.

В момент празднования Дня Победы турист из Ярославля находился в Берлине. В это день в городе был введен запрет на использование любой атрибутики, ассоциирующейся с праздником Победы. Но русские жители, живущие в Берлине, всё равно выходили на улицу и пели песни военных лет.

Также Антон поделился советами, как меньше тратить в поездках за границей.

По мнению туриста необходимо питаться в местах, где питается местное население или покупать продукты и готовить еду, проживая в жилье с местными жителями.