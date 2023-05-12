Где и какие блюда из мяса на огне попробовать, если вы устали от шашлыка

Пока на деревьях распускаются почки, а температура на улице наконец добирается до плюс 20 градусов, воздух наполняется умопомрачительными ароматами: где-то начали готовить шашлыки. То есть сезон приготовления мяса на открытом огне официально открыт, но изыски в рецептах до сих пор ищутся.

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Вариации маринадов, приправ, выдержки на огне и периодичности переворачивания решетки — каждая деталь важна для всех, кто внезапно сейчас превращается в мясного гурмана. «Вечерняя Москва» и «Яндекс Путешествия» собрали подборку стран, где вы сможете попробовать особенное традиционное мясо для тех, кто хочет вкусового разнообразия.

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Турция

Турецкий кебаб — одно из главных блюд местной кухни, которое имеет много разновидностей: кюфта, адана, урфа, джиер и т. д. Кебаб популярен на всем Ближнем Востоке и Центральной Азии, но турки предложили свои варианты популярного блюда.

Обычно кебаб готовится на гриле или мангале из баранины или говядины, но часто встречаются варианты и со свининой (для туристов). В блюдо добавляется курдючный жир, а при подаче еще появляется томатный соус, йогурт, свежие овощи и, конечно, лаваш (или пита).

До разных городов Турции сейчас легко добраться из России на самолете. Так, к примеру, до Стамбула из Москвы прямой перелет обойдется примерно в 15 000 рублей в одну сторону, а до Антальи — 17 000 рублей.

Аргентина

Латиноамериканские страны порадуют гурманов асадо. Фактически такое имя носит сама техника обжаривания мяса гриле (паррилье) или открытом огне.

Асадо готовится в каждой аргентинской семье, во дворах и даже на балконах. Традиционно используются говяжьи ребра, которые обжариваются на углях в естественном соку, без маринадов. Главное для этого яства — позволить мясу приобрести собственный неповторимый вкус без каких-либо примесей. К подаче добавляют еще соус чимичурри из душистых листьев орегано, базилика, петрушки, кинзы, которые смешиваются с оливковым маслом, соком лайма и хересным уксусом.

Чтобы добраться до Буэнос-Айреса из Москвы, придется сделать 4 или 5 пересадок, а стартовая стоимость билета в одну сторону составит около 70 000 рублей.

США

Каждый хотя бы раз видел в американском фильме, как аппетитно готовится мясо на барбекю. Особое место это блюдо занимает в сердцах южан, которые проводят даже соревнования по приготовлению мяса.

Барбекю — это название кулинарной техники, которая подразумевает использование определенных грилей, инструментов и соусов. Оригинальная технология приготовления предполагает долгое томление мяса при низкой температуре (оно при этом также коптится за счет дымка от поленьев) — важно, чтобы процесс происходил на открытом воздухе.

В основном американцы используют для жарки свинину, а готовится мясо либо на углях, либо с горячим копчением, но главным «компонентом» в любом случае остается дым, который придает блюду неповторимый вкус. Поэтому мы советуем подробнее изучить горение разных видов древесины, за счет которых во вкусе мяса появится терпкость, сладость или соответствующий виду поленьев легкий аромат.

Перелет на самолете до Нью-Йорка обойдется примерно в 60 000 рублей с 1–2 пересадками, как правило, в Стамбуле и Лондоне.

Монголия

Кроме привычных вариаций мяса на гриле из разных стран, есть и достаточно экстремальные блюда, свойственные преимущественно кочевым народам. К примеру, в Монголии с давних времен готовят боодог, приготовление которого доверяют только опытным членам семей или поварам.

Традиционно в приготовлении используется тушка козленка или степного сурка тарбагана, которую освежевывают и разделывают. Главная сложность — отделить голову и через горловину вынуть все внутренности и кости, а нутро затем начинить раскаленными камнями и томить до готовности на углях костра. Когда мясо доходит, брюхо надрезается и оттуда вычерпывают бульон, который разливают по чашкам. Камни из мяса вынимаются, и блюдо готово к пробе.

Самые бюджетные рейсы в Улан-Батор из Москвы варьируются между 20 000–25 000 рублей в одну сторону. При этом нужно учитывать одну пересадку на территории России.

Южная Корея

Отношение к мясу в Южной Корее не просто любовное, а даже с сакральным оттенком. Едва ли найдется кореец, который откажется от предложенного блюда из животного или птицы. Дорамы пестрят счастливыми лицами за преданием жареной курочки, а в жизни на каждой улице города будет улавливаться запах готовящегося мяса.

Самое известное блюдо, которое можно встретить повсюду, — пулькоги. В переводе оно буквально делится на два слова «огонь» и «мясо». Говядину нарезают тонкими ломтиками, потом маринуют в соевом соусе с приправами, а затем обжаривают на открытом огне. Такой локальный вид мяса на гриле позволяет кусочкам напитываться остротой, при этом давая сладковатый привкус и нежную текстуру.