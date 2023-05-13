Ошибки туристов, путешествующих по странам БРИКС

Кто из нас не любит путешествовать? Открывать для себя новые страны, знакомиться с объектами культурного наследия, обычаями и традициями очень увлекательно, но при этом не стоит забывать, что наши бурные реакции и безобидные на первый взгляд действия на территории других государств могут быть восприняты негативно.

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Перед поездкой в другие страны необходимо изучить местные правила поведения. Кроме того, важно помнить о собственной безопасности и выбирать для путешествий благополучные регионы.

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Оксана Никитина, миграционный юрист, в эксклюзивном комментарии TV BRICS разобрала основные стереотипы и ошибки, которые совершают российские туристы в странах БРИКС – Бразилии, Индии, Китае и Южной Африке.

Бразилия

Путешественники иногда подходят безответственно к вопросам безопасности. Туристы гуляют вечером по опасным районам городов Бразилии, даже не понимая этого. Еще один пункт – проявление неуважения к местным традициям и обычаям (например, касательно одежды на пляжах или правил поведения на карнавалах). Кроме того, многие путешественники из России подвержены стереотипам о том, что все бразильцы одержимы футболом и любят танцевать самбу. Комментарии подобного рода могут быть с удивлением восприняты местными жителями.

Индия

В Индии некоторые туристы могут неосознанно проявлять неуважение к религиозным обычаям (путешественники часто недооценивают важность соблюдения религиозных обычаев и правил, особенно в храмах и святынях, которые надо изучить заранее). Приезжающие в Индию также могут иметь неправильное понимание кастовой системы. Так, многие туристы не осознают ее сложности и ведут себя неподобающе или обижают местных жителей. Среди стереотипов – утверждения, что все индийцы – вегетарианцы и что все они практикуют йогу.

Китай

Туристы в Китае иногда недооценивают важность соблюдения традиций и ритуалов, например правил этикета при общении и во время еды. Так проявляется неуважение к культурным особенностям этой страны. Кроме того, многие путешественники предполагают, что все китайцы говорят на английском, что может вызвать неловкость и недопонимание у местных жителей. До сих пор также встречаются стереотипы о том, что все китайцы занимаются боевыми искусствами или что они все похожи.

Южная Африка

Иностранные туристы не знакомы с культурным многообразием ЮАР. Это многонациональное общество, в разных регионах позволительно вести себя по-разному, нужно изучить правила поведения в той или иной провинции. Некоторые путешественники ошибочно полагают, что все южноафриканцы живут в бедности или что все местные жители любят регби и крикет.

Тимофей Башлыков, кандидат социологических наук, доцент кафедры менеджмента и общегуманитарных дисциплин Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ добавил, что ЮАР известна своими национальными парками и природными достопримечательностями. Посещая их, туристы тоже должны быть осторожны и соблюдать правила поведения, чтобы не привлечь внимание опасных животных или не нарушить их естественную среду обитания.