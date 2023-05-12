Особенности пляжного отдыха в Южной Корее

Южнокорейский полуостров омывается с трех сторон морями – Восточным, Восточно-Китайским и Желтым. Пляжи есть на каждом побережье, но везде своя специфика.

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Со стороны Восточного моря самый знаменитый и, наверное, самый многолюдный пляж – Хэундэ в Пусане. Это второй по величине город республики, его еще называют Морской столицей Южной Кореи. Здесь, на побережье, регулярно проходят фестивали, выступают уличные музыканты, есть целые кварталы ресторанчиков, прокатные зоны, а сам пляж оборудован комнатами для переодевания, боксами для хранения вещей и душевыми кабинами.

Для более спокойного времяпрепровождения лучше выбрать побережье Желтого моря. Например, пляжи в Инчхон рекомендуют для отдыха с детьми, рыбалки и грязевых ванн. Кстати, место удобно еще и своей близостью к столице Кореи – Сеулу, это соседний от Инчхона город. А в самом Инчхоне расположен международный аэропорт. Чуть южнее, по побережью Желтого моря, в городе Порён летом регулярно проводят Международный фестиваль грязевых ванн, во время которого можно искупаться в огромном грязевом бассейне и поучаствовать в грязевых играх и аттракционах.