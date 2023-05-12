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Названы нюансы летнего отдыха за границей для россиян

Визы в Европу выдаются плохо, редко и с определенными сложностями, сказали НСН опрошенные эксперты туриндустрии.

Названы нюансы летнего отдыха за границей для россиян
© nsn.fm

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов и вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявили НСН, что получить национальную визу гораздо проще, чем шенгенскую.

Правительство Болгарии пересмотрело условия въезда для иностранцев. Теперь по шенгенским и национальным визам Румынии, Хорватии и Кипра можно будет въехать только в том случае, если они уже открыты. Эксперты заявили, что в Болгарию россияне могут попасть с помощью национальной визы.

«Дьявол кроется в деталях. Ничего не мешает получить болгарскую визу за 5-6 рабочих дней. Можно поехать на черноморское побережье Румынии. В Италию и Грецию легче попасть, чем в Германию или Австрию. В любом случае о шенгенской визе нужно беспокоиться заранее. Процент отказа может быть выше. Национальную визу легче получить», - сказал Мкртчян.

Сергей Голов в разговоре с НСН отметил, что шенгенские визы выдаются россиянам редко.

«С учетом нынешней международной ситуации россияне могут столкнуться с любыми проблемами. Ничему уже не удивлюсь. Визы в Европу выдаются плохо, редко и с определенными сложностями. У нас для посещения остаются безвизовые страны – Турция, Египет, ОАЭ. Больше массово мы никуда и не летаем. К примеру, въезд в Грецию, которая популярна у россиян, идет через Стамбул или другой хаб», - пояснил Голов.

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