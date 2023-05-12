Названы нюансы летнего отдыха за границей для россиян

«С учетом нынешней международной ситуации россияне могут столкнуться с любыми проблемами. Ничему уже не удивлюсь. Визы в Европу выдаются плохо, редко и с определенными сложностями. У нас для посещения остаются безвизовые страны – Турция, Египет, ОАЭ. Больше массово мы никуда и не летаем. К примеру, въезд в Грецию, которая популярна у россиян, идет через Стамбул или другой хаб», - пояснил Голов.