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Чем знаменита самая уникальная пещера Казахстана: видео

Акмешит – это одна из самых уникальных пещер в Казахстане, она расположена в 80 километрах от Шымкента.

Особенностью Акмешит является ее уникальный микроклимат, который возникает из-за специфической геологической структуры и ландшафта.

Внутри пещеры всегда сохраняется постоянная температура около +18 градусов Цельсия, что делает ее идеальным местом для жизни и размножения многих видов редких животных и растений. Об этом уникальном месте рассказал блогер @Vlad_pritulyak на своей странице в TikTok.

Где можно увидеть красные скалы

Подробнее об этом месте смотрите в видео.

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