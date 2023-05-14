Акмешит – это одна из самых уникальных пещер в Казахстане, она расположена в 80 километрах от Шымкента.

Особенностью Акмешит является ее уникальный микроклимат, который возникает из-за специфической геологической структуры и ландшафта.

Внутри пещеры всегда сохраняется постоянная температура около +18 градусов Цельсия, что делает ее идеальным местом для жизни и размножения многих видов редких животных и растений. Об этом уникальном месте рассказал блогер @Vlad_pritulyak на своей странице в TikTok.

Подробнее об этом месте смотрите в видео.