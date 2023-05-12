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Авиакомпания Nordwind открывает два новых маршрута в Иран

Прямые регулярные перелеты в Тегеран из столицы Татарстана запланированы с 16 мая. Они будут выполняться с частотой до 6 раз в неделю на самолете Boeing 737-800.

Авиакомпания Nordwind открывает два новых маршрута в Иран
© РЖД-Партнер

Рейсы из Северной столицы РФ Nordwind Airlines начнет выполнять с 1 июня. Перелеты будут выполняться один раз в неделю на узкофюзеляжных воздушных судах Airbus A321neo.

С 9 июня между Санкт-Петербургом и Тегераном также планирует запустить рейсы частная иранская авиакомпания Mahan Air; полеты будут выполняться еженедельно на широкофюзеляжных самолетах Airbus A310-300.

Полеты нацелены прежде всего на иранских туристов. "Мы ожидаем существенного роста туристических визитов из Ирана в Россию эти летом", — отметил Хоссейн Хосейни, директор авиакомпании по туризму в России и СНГ.

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