Авиакомпания Nordwind открывает два новых маршрута в Иран

Прямые регулярные перелеты в Тегеран из столицы Татарстана запланированы с 16 мая. Они будут выполняться с частотой до 6 раз в неделю на самолете Boeing 737-800.

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Рейсы из Северной столицы РФ Nordwind Airlines начнет выполнять с 1 июня. Перелеты будут выполняться один раз в неделю на узкофюзеляжных воздушных судах Airbus A321neo.

С 9 июня между Санкт-Петербургом и Тегераном также планирует запустить рейсы частная иранская авиакомпания Mahan Air; полеты будут выполняться еженедельно на широкофюзеляжных самолетах Airbus A310-300.