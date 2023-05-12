Что ждет туристов на границе с Китаем: штрих-коды и групповая виза

Китай весной этого года снял ограничения для туристов, однако правила въезда претерпели некоторые изменения. Что стоит знать россиянам о переходе границы с КНР – в материале ФедералПресс.

© ФедералПресс

Сколько занимает времени

О своем собственном опыте рассказала руководитель направления выездного туризма ООО «Владивостокское бюро путешествий и экскурсий» Анастасия Еремеева. По ее словам, дорога от момента посадки на автобус на улице Баляева до прибытия в номер в Хуньчуне заняла 10 часов со всеми формальностями.

«Много это или мало, достаточно сложно судить, но оформление на границе прошло очень быстро. Это удивительно, так как люди сейчас заезжают не в безвизовом режиме по спискам, а по групповой визе», – сообщила она.

Нововведения: групповая виза и штрих-коды

Документ представляет собой нечто среднее между списком и индивидуальной визой. Туристы должны выстроиться в порядке, который указан в данном списке, и заходить по нему. Первый человек подает список, последний забирает, и на листе ставится печать.