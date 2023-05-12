$75.88-0.8182.89-1.26

Что ждет туристов на границе с Китаем: штрих-коды и групповая виза

Китай весной этого года снял ограничения для туристов, однако правила въезда претерпели некоторые изменения. Что стоит знать россиянам о переходе границы с КНР – в материале ФедералПресс.

Что ждет туристов на границе с Китаем: штрих-коды и групповая виза
© ФедералПресс

Сколько занимает времени

О своем собственном опыте рассказала руководитель направления выездного туризма ООО «Владивостокское бюро путешествий и экскурсий» Анастасия Еремеева. По ее словам, дорога от момента посадки на автобус на улице Баляева до прибытия в номер в Хуньчуне заняла 10 часов со всеми формальностями.

«Много это или мало, достаточно сложно судить, но оформление на границе прошло очень быстро. Это удивительно, так как люди сейчас заезжают не в безвизовом режиме по спискам, а по групповой визе», – сообщила она.

Нововведения: групповая виза и штрих-коды

Документ представляет собой нечто среднее между списком и индивидуальной визой. Туристы должны выстроиться в порядке, который указан в данном списке, и заходить по нему. Первый человек подает список, последний забирает, и на листе ставится печать.

«Перед тем как подойти к пограничнику со списком, все проходят по штрих-кодам, которые нумеруются заранее китайской принимающей стороной. Для этого заблаговременно просят прислать паспорта для формирования штрих-кодов», – добавила Анастасия Еремеева.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий