Что ждет туристов на границе с Китаем: штрих-коды и групповая виза
Китай весной этого года снял ограничения для туристов, однако правила въезда претерпели некоторые изменения. Что стоит знать россиянам о переходе границы с КНР – в материале ФедералПресс.
Сколько занимает времени
О своем собственном опыте рассказала руководитель направления выездного туризма ООО «Владивостокское бюро путешествий и экскурсий» Анастасия Еремеева. По ее словам, дорога от момента посадки на автобус на улице Баляева до прибытия в номер в Хуньчуне заняла 10 часов со всеми формальностями.
«Много это или мало, достаточно сложно судить, но оформление на границе прошло очень быстро. Это удивительно, так как люди сейчас заезжают не в безвизовом режиме по спискам, а по групповой визе», – сообщила она.
Нововведения: групповая виза и штрих-коды
Документ представляет собой нечто среднее между списком и индивидуальной визой. Туристы должны выстроиться в порядке, который указан в данном списке, и заходить по нему. Первый человек подает список, последний забирает, и на листе ставится печать.
«Перед тем как подойти к пограничнику со списком, все проходят по штрих-кодам, которые нумеруются заранее китайской принимающей стороной. Для этого заблаговременно просят прислать паспорта для формирования штрих-кодов», – добавила Анастасия Еремеева.