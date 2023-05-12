Таиланд может ввести новый налог для приезжающих

Таиланд по-прежнему входит в топ самых популярных направлений для отдыха у россиян. Среди плюсов экзотической страны: отсутствие визы, пляжный отдых, развитое авиасообщение и возможность отдохнуть бюджетно.

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Накануне сезона летних отпусков «ФедералПресс» выяснил, какие нововведения ждут российских туристов, выбравших поездку в эту страну.

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С этого года вводится специальный сбор для въезда в Таиланд и обсуждается возможность оплаты за выезд.

Правила въезда в Таиланд с мая 2023-го

Для жителей РФ условия въезда и пребывания стали более лояльными. Срок безвизового пребывания туристов увеличен до 45 дней, и для въезда в страну требуется только действующий загранпаспорт и медстраховка. Все существовавшие до недавнего времени ковидные требования отменены.

Летом 2023 года со всех иностранцев будет взиматься туристический сбор. С 1 июня туристам, прибывшим в Таиланд самолетом, придется заплатить 300 батов – это около 8,5 доллара. При въезде морским или сухопутным транспортом – 150 батов (4,3 доллара).

«Для длительной поездки можно оформить TR-визу, которая дает право на однократное посещение Таиланда на срок до 60 дней с платным продлением на месте еще на 30 дней», – пишет РИА Новости.

Какие документы нужны

оригинал паспорта или проездного документа со сроком действия не менее шести месяцев на дату поездки и не менее двух страниц визы без каких-либо пометок;

маршрут путешествия (бронирование поездок в Россию и из России на ваше имя, а не билет). Посольство рекомендует не приобретать гостиничные и авиабилеты до тех пор, пока виза не будет одобрена;

подтверждение наличия денежных средств на счету (выписка из банковского счета). Для оформления туристической визы в Таиланд, помимо визовой анкеты, требуются:

Документы должны быть переведены на английский язык и нотариально заверены.

Какие правила надо знать

Без предъявления документов и внесения сведений о валюте в пассажирскую таможенную декларацию туристы могут вывезти наличную иностранную валюту и/или валюту РФ, а также дорожные чеки на сумму не более 10 000 долларов. В случае если сумма больше, ее необходимо декларировать в пассажирской таможенной декларации. Ввоз любой валюты, за исключением национальной, в Таиланд свободный.

Совершеннолетний гражданин может ввозить без уплаты таможенных пошлин три литра алкогольных напитков, а также 50 сигар (сигарилл), или 200 сигарет, или 250 граммов табака, либо указанную продукцию общим весом не более 250 граммов. Необходимо отметить, что запрещено курить на пляжах, за нарушение будет штраф до 100 000 батов – около трех тысяч долларов.

Важно знать, что в Таиланде существует запрет на электронные сигареты, поэтому лучше с собой их не брать, как и все, что с этими устройствами связано. Иначе грозит штраф в размере 1 млн батов (более 30 тысяч долларов) или тюремное заключение сроком до 10 лет.

Красные и желтые карточки для туристов

С 1 марта на Пхукете начала работать система контроля правопорядка среди иностранных гостей. За правонарушения туристам будут выдавать условные карточки. При первом нарушении появится желтая – предупреждающая. При втором – красная, что означает недопуск в следующую поездку. При совершении третьего нарушения туриста могут депортировать из страны.

Отмечается, что конкретный перечень правонарушений, за который могут больше не пустить в Таиланд, пока не обозначен и каждый случай будет оцениваться индивидуально. Но в стране с нарушителями не церемонятся.

Будьте готовы к налогу на выезд из страны

Департамент доходов Таиланда предлагает ввести «налог на отъезд» в размере 1000 батов – 2, 3 тысячи рублей для всех вылетающих авиатранспортом. Платить его придется самим тайцам и иностранцам. Для покидающих страну наземным или водным способом налог меньше – 500 батов.

Целью нововведения является сдерживание местных жителей от чрезмерных расходов за рубежом. «Налог на отъезд» вызвал критику со стороны турбизнеса. Представители отрасли боятся негативных последствий, так как туристический Таиланд еще восстанавливается после пандемии.