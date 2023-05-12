$75.88-0.8182.89-1.26

Какие страны чаще всего отказывают россиянам в выдаче шенгена

Самый большой процент отказов в выдаче шенгена по итогам 2022 года – у консульства Швеции в Москве: 30,8 %. Всего в выдаче было отказано 4902 заявителям.

Какие страны чаще всего отказывают россиянам в выдаче шенгена
© Unsplash

Как сообщают в Ассоциации туроператоров (АТОР), доля отказов австрийских дипломатов составила 27,8 %. Каждому четвертому отказывали в визе в мальтийском консульстве в Москве и чешском консульстве в Санкт-Петербурге.

Похожая ситуация у консульства Норвегии в Москве – 3 130 человек получили визы, 990 отказали. Это 24 %. Консульство Германии в Москве не предоставило визу 23 % соискателей, консульство Словении в Москве 22,5 %, дипмиссии Дании и Эстонии 22 % и 21,4 % соответственно.

Наиболее лояльными странами в 2022 году стали Испания (отказы 5,2 %), Исландия (6,2 %), Франция (8,1 %), Швейцария (10,2 %), Италия (11,6 %) и Венгрия (12,1 %).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий