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Сингапурский отель взял на работу российского робота Promobot

Резидент "Сколково" из Перми в один из отелей Сингапура поставил робота Promobot, который будет обслуживать посетителей, проверяя документы и выдавая им ключи. Сотрудники отеля назвали робота Михалыч, сообщил ТАСС в среду директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

Сингапурский отель взял на работу российского робота Promobot
© Большая Азия

"Сингапурский отель внедрил российского робота Promobot, который работает на ресепшн и обслуживает клиентов. Робот встречает постояльцев, осуществляет их регистрацию и выписку, а также выдает и принимает карты-ключи от комнат. Работники отеля окрестили робота Михалыч", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что этот робот является единственным в России со встроенной системой "check-in", которая распознает паспортные данные и предоставляет ключи доступа к определенным номерам. Также робот поможет посетителям вызвать такси, оформить трансфер и получить консультацию.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми, с того же года является резидентом "Сколково". На текущий момент компания - крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Роботы компании работают в 43 странах в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.

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