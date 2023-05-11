В каких странах можно отдохнуть за 10 тысяч

С учётом перелёта путешествие обойдётся в несколько раз дороже.

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Туристам, которые самостоятельно планируют отдых и хотят сэкономить, эксперты советуют обратить внимание на Таиланд, Армению, Азербайджан, Вьетнам и Южную Корею. Провести четыре дня и три ночи в столицах этих стран можно менее чем за 10 тысяч ₽ без учёта перелёта.

Денег хватит на проживание в хостеле и 10 поездок на общественном транспорте, пишет Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на исследование компании Cotswold Outdoor. Цены конвертированы в рубли по курсу 80 ₽ за доллар.

Ереван, Армения Проживание — $14 (1100 ₽) за ночь, в городе 276 хостелов.

Общественный транспорт — около 21 ₽ за поездку.

Стандартный набор продуктов — $13 (1000 ₽).

Скорость интернета: низкая — 35 Мбит/с.

Бесплатные достопримечательности: площадь Республики, танцующие фонтаны, блошиный рынок, комплекс «Каскад» — всего более 100 мест.

По данным Avaisales, билеты из Москвы в Ереван с вылетом в начале июня стоят около 12 тысяч ₽. Пакетный тур в Армению можно купить за 93 тысячи ₽ на три ночи на двоих в пятизвёздочном отеле, отмечают в АТОР.

Баку, Азербайджан Проживание — $9 (720 ₽) за ночь, в городе 183 хостела.

Общественный транспорт — 15 ₽ за поездку.

Минимальный набор продуктов — $12 (960 ₽).

Скорость интернета: низкая — 35 Мбит/с.

Бесплатные достопримечательности: Старый город, Бакинский приморский бульвар, Нагорный парк, филармония, мечеть Гейдара — всего более 60 мест.

Улететь из Москвы в Баку в начале лета можно за 18–20 тысяч ₽. Пакетный тур обойдётся в 69 тысяч ₽ на двоих на три дня в трёхзвёздочном отеле.

Бангкок, Таиланд: Проживание — $17 (1400 ₽) за ночь, в городе 992 хостела.

Общественный транспорт — $0,82 (64 ₽) за поездку.

Минимальный набор продуктов (фрукты, рис, яйца, хлеб) — $17 (1400 ₽).

Скорость интернета: приемлемая — 57 Мбит/с.

Бесплатные достопримечательности: парки, рынки, храмы, мосты, улица Кхаосанроуд, китайский квартал и другие — всего более 450 мест.

Стоимость билетов на самолёт из Москвы в Таиланд стоит 24–30 тысяч ₽ на начало июня. Пакетный тур на двоих на 11 ночей с проживанием в пятизвёздочном отеле обойдётся в 188 тысяч ₽.

Ханой, Вьетнам Проживание — $11 за ночь, в городе 285 хостелов.

Общественный транспорт — 25 ₽ за поездку.

Минимальный набор продуктов — $20 (1600 ₽).

Скорость интернета: приемлемая — 44 Мбит/с.

Бесплатные достопримечательности: 225 мест.

Из Москвы в Ханой можно улететь за 30–35 тысяч ₽. Пакетный тур стоит от 225 тысяч ₽ на семь ночей в четырёхзвёздочном отеле.

Сеул, Южная Корея Проживание — $27 (2200 ₽) за ночь, в городе 578 хостелов.

Общественный транспорт — 80 ₽ за поездку.

Минимальный набор продуктов — $20 (1600 ₽).

Скорость интернета: высокая — более 200 Мбит/с.

Бесплатные достопримечательности: более 180 мест.