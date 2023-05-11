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«Больше не вернусь»: россиянка — об отдыхе в Египте

Россиянка, посетившая Египет, пожаловалась на дискриминацию соотечественников и описала отдых словами «больше не вернусь». Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Больше не вернусь»: россиянка — об отдыхе в Египте
© Lenta.ru

По ее словам, местом проведения отпуска она выбрала пятизвездочную гостиницу Jaz Mirabel Beach в Шарм-эш-Шейхе, ставшую самым большим разочарованием в поездке. Тур на двоих с перелетом на девять ночей обошелся ей в 153 тысячи рублей.

«Мы выбрали отель с очень высоким рейтингом, множеством положительных отзывов, но все это оказалось ложью. Отзывы, скорее всего, были заказные, несколько десятков отрицательных мнений просто завалены массой хвалебных рассказов, как в этом отеле все прекрасно», — высказалась читательница портала.

Единственным плюсом гостиницы, по словам путешественницы, стала большая и ухоженная территория отеля с множеством бассейнов, цветов и пальм. Среди недостатков девушка выделила мелкое море, постоянно закрытый понтон, старые номера и плохое отношение к российским отдыхающим.

«Группа туристов из Великобритании вечером орала песни у бассейна, это продолжалось несколько часов, и когда мы не выдержали и решили заглушить их ор своей музыкой из колонки, нам сделали замечание и пригрозили штрафом, — пожаловалась она. — Так же и в ресторане, и в баре: снеки внезапно заканчиваются, когда приходим именно мы, но волшебным образом запасы возобновляются, когда подходят туристы из других стран. По такому же принципу официанты подходят к столикам и приносят напитки».

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