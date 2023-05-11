«Больше не вернусь»: россиянка — об отдыхе в Египте

«Группа туристов из Великобритании вечером орала песни у бассейна, это продолжалось несколько часов, и когда мы не выдержали и решили заглушить их ор своей музыкой из колонки, нам сделали замечание и пригрозили штрафом, — пожаловалась она. — Так же и в ресторане, и в баре: снеки внезапно заканчиваются, когда приходим именно мы, но волшебным образом запасы возобновляются, когда подходят туристы из других стран. По такому же принципу официанты подходят к столикам и приносят напитки».