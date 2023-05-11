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Россиянка пожаловалась на обман с экскурсиями в Египте

Путешественница из России рассказала, как некоторые гиды обманывают туристов в Египте. Она порекомендовала не заказывать экскурсии в первом попавшемся месте.

«Представители туроператоров пытаются навязывать клиентам именно свои экскурсии, зачастую используя обман и запугивание. Они говорят, что отельные гиды надежнее, поскольку работают в отеле каждый день, в то время как уличные экскурсоводы могут в любой момент исчезнуть», – пояснила россиянка.

По ее словам, отчасти это действительно так, но у отельных гидов нет особенных преимуществ и дополнительной страховки. При этом некоторые экскурсоводы просят в несколько раз больше денег за свои услуги.

Туристка добавила, что однажды сумма была преувеличена в 3 раза.

Россиянка рекомендовала искать гидов по отзывам и обращаться в отдельные агентства, пишет «Турпром».

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