Блогер предостерег от распространенных ошибок в Таиланде

Российский блогер, посетивший Таиланд, предостерег туристов от распространенных ошибок на отдыхе, которые могут обернуться неприятными последствиями. Своим опытом он поделился в личном блоге «Мир в кармане» на платформе «Дзен».

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В первую очередь молодой человек призвал путешественников, не желающих испортить себе отпуск, отказаться от покупки еды у местных уличных поваров в передвижных кухнях. По его словам, подобные места рассчитаны на местных, поэтому блюда не привычны для россиян и могут вызвать проблемы с кишечником.

Также не стоит пробовать коктейли, которые в огромном количестве для отдыхающих готовят на пляжах и в местных кафе, поскольку местные жители добавляют туда не бутилированную, а техническую воду.

«Тайцы не будут заморачиваться насчет чистоты продукта, когда взбивают его в миксере, да еще разбавят эту красоту проточной водой. Расстройство желудка вам гарантировано», — высказался автор публикации.

Помимо этого, блогер посоветовал соотечественникам внимательно относиться к использованию солнцезащитных средств и не загорать в обеденный период.

«Защищать необходимо все открытые поверхности тела, а иначе кожа может обгореть даже на ступнях, на лице и на кистях рук. Последствия от солнечных ожогов очень плачевны и могут испортить вам отдых на несколько дней, а то и до конца отпуска», — предупредил россиянин.