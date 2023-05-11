Блогер предостерег от распространенных ошибок в Таиланде

Россиянин предостерег туристов от распространенных ошибок на отдыхе в Таиланде
Российский блогер, посетивший Таиланд, предостерег туристов от распространенных ошибок на отдыхе, которые могут обернуться неприятными последствиями. Своим опытом он поделился в личном блоге «Мир в кармане» на платформе «Дзен».
В первую очередь молодой человек призвал путешественников, не желающих испортить себе отпуск, отказаться от покупки еды у местных уличных поваров в передвижных кухнях. По его словам, подобные места рассчитаны на местных, поэтому блюда не привычны для россиян и могут вызвать проблемы с кишечником.
Также не стоит пробовать коктейли, которые в огромном количестве для отдыхающих готовят на пляжах и в местных кафе, поскольку местные жители добавляют туда не бутилированную, а техническую воду.
«Тайцы не будут заморачиваться насчет чистоты продукта, когда взбивают его в миксере, да еще разбавят эту красоту проточной водой. Расстройство желудка вам гарантировано», — высказался автор публикации.
Помимо этого, блогер посоветовал соотечественникам внимательно относиться к использованию солнцезащитных средств и не загорать в обеденный период.
«Защищать необходимо все открытые поверхности тела, а иначе кожа может обгореть даже на ступнях, на лице и на кистях рук. Последствия от солнечных ожогов очень плачевны и могут испортить вам отдых на несколько дней, а то и до конца отпуска», — предупредил россиянин.
Также отдыхающим стоит воздержаться от аренды скутеров или байков в популярной азиатской стране из-за левостороннего движения и «специфического», вождения местными транспортных средств. В заключение блогер назвал купание в открытом океане с лодок или катеров крупной ошибкой туристов. Подобное поведение может привести к нежелательным встречам с ядовитыми медузами, а также с морскими ежами и змеями.