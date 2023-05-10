Куда поехать отдыхать летом-2023: эксперты рассказывают

Варианты для поездок по России или за рубеж.

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Время тепла, солнца и расслабления совсем близко, а значит, пришла пора планировать отпуск. Вариантов для поездок много: от Подмосковья до Шри-Ланки, от экзотического до городского отдыха. Давайте разберёмся, что вы хотите получить от поездки, и вместе с экспертами выберем место.

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"Лето – идеальное время для отпуска. Многие ждут именно его, чтобы отдохнуть, уединиться с природой и зарядиться энергией для новых трудовых достижений. При выборе места необходимо отталкиваться от того, чем вы хотите заняться и сколько средств готовы потратить", – рассказывает Алексей Яковлев, руководитель маркетингового агентства SEM Complex.

Как провести летний отпуск?

Пляжный отдых

Один из самых популярных вариантов. Никакой суеты и проблем, вокруг только чайки и шум моря. Несколько недель на берегу позволят расслабиться, загореть и насладиться природой.

В России есть много красивых пляжей, самые популярные места в списке – Сочи, Крым и Анапа. За границей же туристы чаще всего выбирают Бали, Мальдивы, Таиланд или Грецию.

Для тех, кто хочет испытать что-то новое и кардинально отличающееся от привычного ритма жизни, существуют туры на Шри-Ланку, в Коста-Рику и Перу. Поездка станет уникальной возможностью познакомиться с местной культурой, кухней и природой, увидеть, как живут люди в другом уголке планеты.

Круизы

Свежий ветер, невероятные виды вдоль побережья, разные города или страны – всё это вам подарит путешествие по воде. В России популярны маршруты по Волге, Неве, Москве-реке. А за пределами нашей страны самыми востребованными считаются круизы по Средиземному, Карибскому морям и Аляске.

Путешествия по городам

Если хотите узнать больше о культуре, истории и архитектуре, этот вид отдыха точно для вас. Тут вы сможете разведать тайны и особенности зданий, улиц и площадей.

Санкт-Петербург, Москва, Казань, Суздаль и Вологда – прекрасный выбор для подобных путешествий по России. За границей часто посещают Париж, Рим, Барселону, Лондон и Нью-Йорк, и в этом случае вы погружаетесь в совершенно незнакомую атмосферу и культуру.

Фестивали

Лето – излюбленная пора для проведения мероприятий, привлекающих туристов со всего мира. И главная для этого причина – стабильно хорошая погода. Открытые выставки, фестивали музыки, искусства, кулинарии и многого другого. Каждый найдёт что-то для себя. Локации разбросаны по всей карте мира, в разных городах и странах.

Экологический туризм

Это способ не только насладиться природой, но и позаботиться о ней. В России такие туры проводятся в национальных и природных парках, а также в заповедниках. За границей популярны экологические туры на Галапагосские острова, Амазонку, Аляску и в Африку.

Активный отдых

Пешие прогулки, водные виды спорта, парапланеризм, гребля на каноэ и многое другое. Не отказывайте себе в удовольствии провести время активно.

Можете убежать от городской суеты и насладиться чистым воздухом и прекрасными видами на популярных горнолыжных курортах или в горах Кавказа, где, помимо прочего, можно устроить оздоровительный отдых. Пятигорск и Кисловодск – одни из самых популярных лечебных курортов.

Ещё одним способом активно провести отпуск станет велотур. В России часто ездят в Крым, по «Золотому кольцу» вокруг Москвы или по Кольскому полуострову. За границей популярностью пользуются поездки по Франции, Испании, Германии и Нидерландам.

Куда поехать этим летом?

Заграничные направления

"Лето — традиционная пора отпусков. Во-первых, в больших городах становится невыносимо душно и все стараются выбраться в путешествие. Во-вторых, это середина рабочего года, а значит, отличное время для отдыха и перезагрузки", — отмечает Анна Ваганова, руководитель продуктового маркетинга travel-сервиса «Купибилет».

Когда вы определились с типом отдыха, стоит подумать про выбор места. Безусловно, на него влияет огромное количество факторов. Необходимо ориентироваться и на правила въезда в ту или иную страну. Поэтому популярными остаются Израиль, Египет, Таиланд, ОАЭ, Доминикана и Шри-Ланка. Несмотря на все трудности с оформлением шенгенских виз, люди собираются в Испанию и Италию.

Турция

Пока на летние даты по продажам билетов стандартно лидирует Турция — самое популярное направление у россиян за последние годы. Отличная возможность совместить пляжный отдых с увлекательными экскурсиями по историческим местам — Каппадокия с её подземными городами, лечебный курорт Памуккале с источниками и античными развалинами, город-порт Каш и сам Стамбул, конечно.

Армения

Для тех, кому в летний отдых не столь важно море, интересным вариантом станет Армения. Горы, история, гастрономия – всё это привлекает туристов из России. Во многом интерес к стране подогревает сарафанное радио. За последний год из России в Армению переехало достаточно много людей, которые сейчас обжились, изучили Ереван и горячо рекомендуют посетить эту страну своим друзьям и родным.

Абхазия

Для тех, кому цены на курортах Краснодарского края кажутся завышенными, открываются двери домов и гостиниц курортов Абхазии. Республика с советских времён пользуется популярностью у туристов. Гастрономия, поездки к горным озёрам, православным святыням и пляжный отдых – решающие факторы для выбора этого направления. Огромным плюсом станет возможность расплатиться в российских рублях.

Из-за доступности многие планируют посетить страны ближнего зарубежья — Грузию, Азербайджан, Казахстан. По этим направлениям пока ещё можно найти билеты «туда-обратно» за 20–40 тысяч рублей. А варианты для отдыха тут на любой вкус — от природных парков, дoлин и горных вершин до уникальных древних городов с самобытной культурой и кухней.

Российские направления

"Внимание туристов привлекли родные просторы. Оказалось, что для многих стали открытием прекрасные места, на которые прежде не обращали внимания. Россияне нашли для себя Горный Алтай, Кавказ, Карелию, Байкал и многие другие регионы", –рассказывает Сергей Петров, сооснователь глэмпинга «Под небом».

Московская область

Иногда можно не уезжать далеко. Москва с агломерациями является крупнейшим российским мегаполисом, которому недостаёт единственного – моря. Москвичи ищут отдых на различных водоёмах рядом с городом. Ближайшими оказываются каскады Пестовского, Икшинского и Пяловского водохранилищ. А там, где вода, конечно, и водные развлечения – сапборды, каяки, лодочки и катера для прогулок и рыбаков. Помимо этого, в регионе расположены всевозможные глэмпинги, загородные отели, санатории. Они уже сейчас отмечают высокую загрузку к предстоящему сезону.

Кавказ

Новое притягивающее направление внутреннего туризма. Тут один регион выделить сложно. Популярность набрали как Ставропольский край с его группой курортов «Кавказские минеральные воды», состоящей из Пятигорска, Железноводска, Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска, так и Дагестан с Северной Осетией. Кто-то едет на лечение, а кто-то – наслаждаться роскошными горными видами. За последние годы многие полюбили трекинговые маршруты, позволяющие найти единение с природой.

Краснодарский край

Жемчужиной летнего отдыха были и остаются курорты Краснодарского края – Сочи с окрестностями, Геленджик, Анапа. Турист здесь сможет найти и море, и солнце, и фрукты. Другой вопрос, что с каждым годом растёт стоимость. Но менее популярным от этого регион не становится. И в этом году эти места будут самыми востребованными у российских туристов.

Байкал

Безусловной точкой притяжения является озеро Байкал, по праву считающееся одним из самых живописных мест России. На берегу активно развивается инфраструктура, вокруг озера расположены парки и заповедники для различных походов. Иркутская область всецело может похвастаться возможностью рыбалки или сплава на байдарках. Особое внимание заслуживают чистейший воздух, байкальские термальные источники и травяные сборы.