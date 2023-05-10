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Описано будущее путешествий в Грузию после снятия запрета на полеты из России

Отмена запрета на полеты из России в Грузию поможет туроператорам расширить свои предложения, однако не повлечет за собой полного отказа от транзита в Грузию через Ереван, заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что планируемая квота Минтранса на данный момент не сможет полностью покрыть спрос путешественников.

Описано будущее путешествий в Грузию
© Lenta.ru

«Теперь туристические компании могут формировать турпродукт именно организованным путешественникам, так как ранее Грузию посещали самостоятельные путешественники на транзитных рейсах через Армению, либо пересекая сухопутную границу "Верхний Ларс"», — объяснил он.

При этом специалист заявил, что пока рано говорить о потенциальных ценах на такие полеты.

«О ценах говорить преждевременно, так как рейсов пока еще нет, есть отмена запрета на полеты и предложение Минтранса о квоте [на полеты в Грузию] в семь рейсов в неделю на самолетах российского производства», — заявил он.

Горин также обратил внимание на то, что Грузия традиционно пользуется высоким спросом у российских путешественников.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы, облегчающие туристические поездки между Россией и Грузией. Таким образом, запрет на воздушные перевозки, действовавший с 8 июля 2019 года, утратил свою силу.

В Минтрансе уточнили, что подготовка к запуску авиасообщения уже началась. По данным ведомства, российские авиакомпании смогут ежедневно выполнять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

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