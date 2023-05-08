Туристы рассказали, как не стать жертвой «мафии такси» в Таиланде

После отдыха на Пхукете российский турист поделился советом, как не стать жертвой местной «мафии такси». В своем посте на «Яндекс.Дзен» он рассказал, что в Таиланде многие таксисты накручивают цену проезда, и посоветовал использовать услуги официального сервиса Taxi-Meter.

© Runews24.ru

Его стойки находятся в аэропорту, и стоимость проезда может быть посчитана по счетчику или фиксированной. Также турист упомянул о сервисе Grab, который является аналогом «Яндекса», где машину можно вызвать через приложение. Он отметил, что частные водители-извозчики составляют сильную конкуренцию официальному такси и будущим пассажирам стоит быть осторожными. Рекомендуется проверять номер машины и имя водителя перед посадкой, чтобы избежать обмана.

Однако самым доступным видом транспорта являются «Сонгтэо», которые курсируют по маршруту.