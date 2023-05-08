$76.82-1.7984.91-2.09

Туристы из России рассказали, как не стать жертвой «мафии такси» в Таиланде

После отдыха на Пхукете российский турист поделился советом, как не стать жертвой местной «мафии такси». В своем посте на «Яндекс.Дзен» он рассказал, что в Таиланде многие таксисты накручивают цену проезда, и посоветовал использовать услуги официального сервиса Taxi-Meter.

Туристы рассказали, как не стать жертвой «мафии такси» в Таиланде
© Runews24.ru

Его стойки находятся в аэропорту, и стоимость проезда может быть посчитана по счетчику или фиксированной. Также турист упомянул о сервисе Grab, который является аналогом «Яндекса», где машину можно вызвать через приложение. Он отметил, что частные водители-извозчики составляют сильную конкуренцию официальному такси и будущим пассажирам стоит быть осторожными. Рекомендуется проверять номер машины и имя водителя перед посадкой, чтобы избежать обмана.

Однако самым доступным видом транспорта являются «Сонгтэо», которые курсируют по маршруту.

Стоимость билета на такой транспорт составляет чуть больше 69 рублей, но из-за отсутствия кондиционеров путешествие на «Сонгтэо» может не быть слишком комфортным в жаркую погоду.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий