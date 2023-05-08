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Почему колодец Иакова называют кладбищем любопытных туристов

Этот колодец получил имя в есть Иакова не случайно, вода в нем прозрачнейшая, и за счет этого создается эффект, как будто он бездонный.

Почему колодец Иакова называют кладбищем любопытных туристов
© Patrick Lewis/Flickr

"Рамблер" рассказывает, где находится колодец и чем он так привлекает рисковых путешественников.

Конечно же, не все туристы, едва добравшиеся до колодца, моментально раздеваются до купальников и ныряют в воду на самую глубины. Многим достаточно просто искупаться рядом. Но есть смельчаки, которым так и хочется добраться до дна. Это несложно, но опасно.

Колодец Иакова имеют ширину в четыре метра и глубину - десять метров. Для опытного дайвера нырнуть на такую глубину и подняться на поверхность не составит труда. Но опасность этого колодца не в глубине, а в пещерах, они же и привлекают дайверов и ученых.

Larry D. Moore/commons.wikimedia.org

Всего в колодце Иакова четыре пещеры. Первая расположена относительно не глубоко, там можно встретить и рыб, и растительность. Вторая расположена ниже, вход в нее узкий, а из нее есть выход в третью пещеру. На дне пещеры лежит сыпучий гравий, и выбраться из нее затруднительно.

Четвертая пещера еще ниже, добирались до нее немногие, а поэтому ее называют девственной. На дне лежит известняк, и если его потревожить, вода моментально станет мутной, что абсолютно лишает неосторожного исследователя способности ориентироваться в пространстве.

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За все время в колодце Иакова погибло восемь человек. Кто-то не смог выбраться из узкого прохода между второй и третьей пещерой, а кто-то, вероятно, добрался до четвертой.

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