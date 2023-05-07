Кипр стал одним из самых доступных курортов Европы для туристов из России весной 2023 года. К такому выводу пришли обозреватели издания "Лента.ру".

© Banki.loans

Как сообщается, с 29 апреля на Кипр можно попасть новым маршрутом, который не требует повторного прохождения границы. Для россиян стали доступны рейсы из Москвы со стыковкой в Кувейте. Причем россиянам не требуется получать в Кувейте багаж и заново проходить регистрацию. Путь до Кипра занимает в общей сложности 12 часов.

Чтобы попасть на остров, россиянам необходимо заранее оформить визу. Как отмечают эксперты, сделать это не представляет особой сложности. Весь процесс занимает 4-5 дней.

Цены на кипрских курортах примерно такие же, как в Турции.