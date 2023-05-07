$76.82-1.7984.91-2.09

Кипр стал одним из самых доступных курортов Европы для туристов из России весной 2023 года

Кипр стал одним из самых доступных курортов Европы для туристов из России весной 2023 года. К такому выводу пришли обозреватели издания "Лента.ру".

Кипр стал одним из самых доступных курортов Европы для туристов из России
© Banki.loans

Как сообщается, с 29 апреля на Кипр можно попасть новым маршрутом, который не требует повторного прохождения границы. Для россиян стали доступны рейсы из Москвы со стыковкой в Кувейте. Причем россиянам не требуется получать в Кувейте багаж и заново проходить регистрацию. Путь до Кипра занимает в общей сложности 12 часов.

Чтобы попасть на остров, россиянам необходимо заранее оформить визу. Как отмечают эксперты, сделать это не представляет особой сложности. Весь процесс занимает 4-5 дней.

Цены на кипрских курортах примерно такие же, как в Турции.

"Размещение в отеле с питанием полупансион на 10 дней в целом обойдется в 80-100 тысяч рублей на человека. Цены на отели хорошего уровня начинаются от 200 тысяч рублей на человека", — рассказали в "Лети-В-Лето".

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий