Топ-3 опасных стран для туристов
Портал The Swiftest представил десятку самых опасных для туризма стран. При составлении рейтинга учитывались уровень преступности, смертность от отравлений и антисанитарии, частота возникновения ДТП и риск возникновения стихийных бедствий.
Список выглядит следующим образом: ЮАР, Индия, Доминиканская Республика, Мексика, Бразилия, Камбоджа, Филиппины, Саудовская Аравия, Вьетнам и Индонезия.
В ЮАР самый высокий уровень убийств среди стран Южной Африки (36,40 на 100 000 населения), а по смертности в ДТП страна занимает шестое место.
Индия теряет баллы из-за антисанитарии, а Доминикана – из-за ДТП, часто совершаемых из-за несоблюдения ПДД, скоростного режима и алкогольного опьянения.
Безопасными же портал называет Данию, Сингапур, Нидерланды, Израиль и Швейцарию.