Топ-3 опасных стран для туристов

Портал The Swiftest представил десятку самых опасных для туризма стран. При составлении рейтинга учитывались уровень преступности, смертность от отравлений и антисанитарии, частота возникновения ДТП и риск возникновения стихийных бедствий.

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Список выглядит следующим образом: ЮАР, Индия, Доминиканская Республика, Мексика, Бразилия, Камбоджа, Филиппины, Саудовская Аравия, Вьетнам и Индонезия.

В ЮАР самый высокий уровень убийств среди стран Южной Африки (36,40 на 100 000 населения), а по смертности в ДТП страна занимает шестое место.

Индия теряет баллы из-за антисанитарии, а Доминикана – из-за ДТП, часто совершаемых из-за несоблюдения ПДД, скоростного режима и алкогольного опьянения.