Венесуэла отменила все ограничения по COVID-19 на международных рейсах

Замминистра авиационного транспорта страны Фредди Борхес пояснил, что это связано с решением ВОЗ о завершении режима ЧС. «Мы перевернули страницу пандемии», — заявил он в эфире телеканала Venezolana de Televisión и напомнил, что ранее от пассажиров требовался сертификат о полном цикле прививок от COVID-19 или отрицательный результат анализов, сделанных за 48 часов до вылета.

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Борхес добавил, что международные пассажирские авиаперевозки серьёзно пострадали от пандемии и в Венесуэле их на сегодня удалось восстановить только на 40%.

Ранее Всемирная организация здравоохранения отменила статус глобальной пандемии COVID-19, объявленный в 2020 году.