Турфирмы Беларуси наводнили заявки на байдарочные туры

«Мы ведем не по реке, а ведем по дорогам автомобильным, сенокосам, лугам, пастбищам. То есть там, где мы летом ходим пешком, сейчас мы катаемся на байдарках. И это ощущение особенное. Энергетика болота или даже гор. Особенная атмосфера, необычная. На других реках в это время не так интересно. Мало цветов, мало зелени». – рассказал хозяин агроусадьбы Анатолий Нефидович.