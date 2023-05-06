Marula Conservation Park приглашает на сафари в Намибию

Намибия – одна из немногих стран в мире, которая предлагает захватывающий опыт вдали от массового туризма. И мы счастливы познакомить вас с уникальным в своем роде местом, в котором соединились нетронутая дикая природа и отдых высочайшего уровня.

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Marula Conservation Park Namibia — второй по величине заповедник в Намибии, расположенный недалеко от международного аэропорта имени Осии Кутако в Виндхуке. Это 55 000 гектаров африканского простора с разнообразным ландшафтом, от бескрайних степей до живописных горных дорог. Все, что видно на линии горизонта — территория парка.

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Красота пейзажа дополняется богатством фауны заповедника. В Marula можно встретить большое разнообразие диких животных (слонов, леопардов, львов, черных носорогов) – мечта каждого гостя Африканского континента. Также в парке проживают 114 видов млекопитающих и 340 видов птиц.

Территория заповедника охраняется вооруженной охраной, а отели ограждены от опасных животных. Здесь вы можете насладиться чувством безопасности, приватности и непревзойденного комфорта, находясь в сердце африканской прерии. На территории заповедника расположился Marula Palace – архитектурное чудо с 74-метровым бассейном. И совсем недавно открылись два новых аутеничных лоджа: Marula Giraffe и Marula Rhino.

Расположенный на вершине холма главный лодж Marula Palace – архитектурное чудо в лоне дикой природы. Лодж оборудован 74-метровым теплым бассейном, из которого открывается панорамный вид на африканские прерии и русло пересохший древней реки, которая наполняется водой только на 2 дня в году. Каждый уголок этого лоджа является произведением искусства и наполнен ощущением роскоши и магии Африки.

Вокруг главного лоджа расположены 8 уединенных люксов со своими каминами и террасами, где гости могут проводить уютные вечера. Из каждого люкса открывается панорамный вид на русло реки, горы и тенистый зеленый сад. Личный шеф-повар и дворецкий помогут сделать пребывание в Marula Palace максимально комфортным строго в соответствии с вашими пожеланиями. Для гостей доступны ТВ-зал, мультиязычная библиотека, бильярд. Для досуга дружеских компаний Marula Palace предлагает караоке, профессиональный DJ-сет и звуковую технику, разнообразные места для барбекю.

Marula Palace предлагает спектр оздоровительных мероприятий: современный спа (сауна, хаммам, массажные ванны, массажные кабинеты) и видовой тренажерный зал с широким выбором оборудования. Любители активного отдыха могут прокатиться на багги по прериям и поучаствовать в сезонной охоте.

Недавно открывшийся новый лодж Marula Giraffe предлагает гостям 7 просторных номеров, которые восхищают уютной атмосферой. Современный дизайн с использованием местных материалов демонстрирует, как экзотическое путешествие может сочетаться с эстетическими наслаждениями и непревзойденным комфортом.

К услугам гостей: бассейн с подогревом, джакузи, массаж, бар, бесплатный Wi-Fi, бесплатная парковка, безлимитное сафари (утром/днем/вечером), выездной ужин на реке, трансфер. С веранды каждого бунгало Marula Giraffe Lodge открывается вид на великолепную природу и живописный пейзаж.

Лодж выполнен из сочетания самых современных и традиционных африканских натуральных материалов, что позволило создать атмосферу аутентичности и при этом ощутить весь комфорт строительных технологий 21 века.

Еще одно недавнее открытие в копилке комплекса – окруженный великолепным живописным сочетанием плоскогорья и скалистой местности Marula Rhino Lodge. Камерный лодж расположен недалеко от Marula Giraffe и предлагает 5 номеров с невероятными видами на заповедник. Придерживаясь тех же принципов в дизайне, он оборудована всем необходимым для комфортного пребывания гостей. Аутентичность интерьеров поддерживает атмосферу африканского приключения.

С веранды каждого бунгало Marula Rhino Lodge открывается вид на великолепную природу, живописный горный пейзаж и диких животных. Здесь вы почувствуете спокойствие и великолепие Африки. Лодж отлично подойдет для семейного отдыха. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак, обед и ужин, приготовленные из свежих ингредиентов, преимущественно выращенных на плантациях парка.

При бронировании одного из лоджей в мае гостям предоставляют дополнительные услуги:

• Безлимитное посещение сафари в сопровождении профессионального гида (утреннее и вечернее). Гости смогут увидеть дикие африканские прерии с двух совершенно разных сторон. Настолько они отличаются по уникальной атмосфере. • Встреча заката на вершине горы (включен пикник в который входит легкий ужин, б/а напитки, пиво и вино) • Встреча заката на вершине горы либо выездной ужин (на выбор) • Зона барбекю на улице • Оборудованное место для вечернего костра с комфортными креслами и прекрасным видом на прерии • Прогулка на лошадях по прериям или по руслу пересохшей реки