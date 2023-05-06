Чем обернется вековой запрет путешествий на Бали
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин прокомментировал инициативу властей Бали ввести столетний запрет путешествий.
Губернатор Бали Ваян Костер ранее заявил о возможном введении квот для путешественников на 100 лет. Такая необходимость возникла из-за неподобающего поведения некоторых туристов, отметил он.
«Введение квот приведет к ограничению поездок и снижению туристического потока. Более оправданным решением была бы просветительская деятельность среди туристов, чтобы они не совершили правонарушения, и это может делать Министерство туризма Индонезии», — заявил Дмитрий Горин в интервью NEWS.ru.
Индонезия — это уникальное место. Альтернативу найти можно, но у страны уже есть своя аудитория путешественников, которая посещает курорты систематически. Многие люди там не просто отдыхают, а временно живут.