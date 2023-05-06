Чем обернется вековой запрет путешествий на Бали

«Введение квот приведет к ограничению поездок и снижению туристического потока. Более оправданным решением была бы просветительская деятельность среди туристов, чтобы они не совершили правонарушения, и это может делать Министерство туризма Индонезии», — заявил Дмитрий Горин в интервью NEWS.ru.