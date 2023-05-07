«Цены — как в Турции»: как попасть на Кипр

Кипр — один из любимейших европейских курортов у россиян. Одних путешественников здесь привлекает вкусная еда, комфортный климат и возможность купаться на роскошных пляжах шесть месяцев в году, других — изучение истории Византийской империи и посещение знаменитых православных храмов. С 29 апреля Кипр стал доступнее для россиян. Теперь добраться на курортный остров можно новым маршрутом — без выгрузки багажа и повторного прохождения границы. Во сколько обойдется путевка на остров летом 2023 года и как теперь туда добираться — выяснила «Лента.ру».

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Из Москвы в Европу за 12 часов

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Компания Jazeera Airways запустила рейсы из Москвы на Кипр по единому билету со стыковкой в Кувейте. Это означает, что багаж путешественники сдают в России, а получают его уже по прибытии на остров. Рейсы запланированы по средам и субботам. В общей сложности путь на курорт займет около 12 часов.

До 2022 года добраться из российской столицы на Кипр можно было за три с половиной часа

Долететь до Кипра можно также со стыковкой в Дубае, Каире или Ереване, однако в этом случае придется по прибытии сначала забрать багаж, а потом вновь пройти регистрацию на рейс уже до европейского острова. Некоторые туристы поэтому предпочитали на ночь останавливаться в Ереване, а на следующий день прямым рейсом из Армении лететь в Ларнаку.

Интерес повысился

Туроператоры признают, что благодаря новому маршруту россияне больше интересуются Кипром по сравнению с летом 2022 года. Как сообщает «Вестник Ассоциации туроператоров России», в основном туристы выбирают четырех- и пятизвездочные отели, преимущественно с завтраками. Многие едут с детьми на семь-десять дней.

Самыми популярными по традиции считаются курорты Айя-Напа, Протарас и Лимассол

Как рассказали в турагентстве «Лети-В-Лето», раньше для того, чтобы попасть на остров, россиянам необходимо было оформить про-визу.

«Сделать это можно было хоть за сутки до вылета, к тому же это было бесплатно. Сейчас нужно заранее оформить кипрскую национальную визу, также можно въехать по многократному шенгену», — пояснили в турагентстве.

Весь процесс занимает четыре-пять дней, в случае срочного вылета — три дня. Никаких сложностей при оформлении визы не возникает и при правильной подаче документов туристам в ее выдаче не отказывают.

Путешественникам необходимо заполнить анкету, предоставить справку о доходах, фотографию и загранпаспорт. Самостоятельное оформление национальной кипрской визы стоит 80 евро, через туроператоров стоимость увеличивается на 10-15 евро.

€ 95 (8,5 тысячи рублей) стоит оформление национальной кипрской визы через туроператоров

Пока россиянам выдают визы для однократного въезда, однако местный турбизнес собирается добиваться от властей острова расширения возможностей для путешественников.

Цены — как в Турции

«Цены на кипрские курорты в целом примерно такие же, как в Турции. Размещение в отеле с питанием полупансион на 10 дней в целом обойдется в 80-100 тысяч рублей на человека. Цены на отели хорошего уровня начинаются от 200 тысяч рублей на человека», — рассказали в «Лети-В-Лето».

В июне недельные туры на двоих в трехзвездочные гостиницы с питанием по системе «все включено» стоят от 200 тысяч рублей, в «четверку» на полупансион — от 204 тысяч рублей, в «пятерку» с завтраками — от 234 тысяч рублей.

Стоимость путевок с размещением в апартаментах без питания на неделю на двоих начинается от 156 тысяч рублей

Руководитель турагентства «100 дорог Москва» Насиба Алиева поясняет, что многие туристы предпочитают не останавливаться в отелях.

«На Кипре много апартаментов с кухней, студий разных для молодежи и семейных пар. Это обходится дешевле и пользуется большим спросом», — рассказала она. В таком случае они самостоятельно оформляют визу, бронируют жилье и перелет.

Самые дешевые билеты на начало июня из Москвы в Ларнаку и обратно на одного начинаются от 57 тысяч рублей

Давние православные связи

Кипр всегда нравился россиянам и входил в топ-5 направлений для летнего отдыха. В допандемийные годы остров ежегодно посещали около 800 тысяч соотечественников.

В 2022 году, когда европейские курорты закрылись для россиян, отдохнуть на курортах острова смогли всего 45,3 тысячи путешественников из России.

Представители кипрской туриндустрии забили тревогу. Как заявляла управляющая консалтинговой компанией Sapienta Economics Фиона Маллен в комментарии телеканалу Al Jazeera, пятую часть дохода страны от туризма — около 290 миллионов евро — приносили республике именно россияне. Помимо этого, российский бизнес составляет около пяти процентов ВВП острова.

По словам Маллен, киприоты всегда тепло относились к россиянам.

"У России и Кипра давние связи — в частности, их очень объединяет православие. К тому же остров во время холодной войны был частью Движения неприсоединения. Так что у киприотов нет такого недоверия к Москве, как у стран — членов НАТО", — Фиона Маллен, управляющая консалтинговой компанией Sapienta Economics

А учитывая то, что остров всегда был населен людьми разных взглядов и национальностей, местное население умеет избегать межнациональных споров и конфликтов. Так что на Кипре разные люди могут мирно сосуществовать, несмотря на глобальные перипетии.

В разное время Кипром владели византийцы, крестоносцы, генуэзцы, венецианцы, турки, англичане

Чем привлекает Кипр

Туристы из России в основном едут на остров, чтобы посетить разнообразные экскурсии, посвященные античной истории, насладиться местной кухней, богатой рыбой и морепродуктами, а также вдоволь накупаться.

Пляжи острова разнообразны: в районе Айя-Напы — светло-голубая вода и белый песок, как на Мальдивах, в районе Лимассола — ярко-синее море и вулканический песок, как на Тенерифе. При этом все пляжи бесплатные, поскольку муниципальные, но за лежаки и зонтики придется платить.

По итогам 2022 года 74 кипрских пляжа удостоены Голубого флага

«Кипр подходит как для молодежи, так и для семей с детьми и для пожилых людей. Здесь очень хороший климат и очень долгий сезон купания, как в Турции: с середины мая до середины октября. Летом доходит до 40 градусов, а потом наступает бархатный сезон. Средняя температура воды — 23-24 градуса. К тому же на острове очень много древних достопримечательностей», — пояснили в турагентстве «100 дорог Москва».

Самым популярным направлением у российских туристов считается Айя-Напа. Это самый тусовочный регион с наиболее развитой инфраструктурой. В центре множество клубов и кафе для молодежи. Для семейного отдыха в заливах расположены отели с детской инфраструктурой и питанием по системе «все включено».

Любителей красивой природы привлекает то, что в окрестностях Айя-Напы находится мыс Греко и одноименный национальный парк. Туда едут за красивыми видами и кристально чистой водой. Поблизости также расположено одно из красивейших мест для плавания — Голубая лагуна.

Туристы, предпочитающие более размеренный отдых, отправляются на Протарас. Считается, что этот курорт более бюджетный: цены на отдых здесь чуть ниже, а отели — проще.

"Один из самых красивых регионов — Пафос. Мы отправляем туда туристов старшего возраста. На этом курорте обходится без тусовок и развлечений, зато там прекрасная природа, каменистые пляжи, богатая история. Так что туристы ездят по экскурсиям", — Насиба Алиева, руководитель турагентства «100 дорог Москва»

Главными жемчужинами Пафоса считаются Пафосский замок и огромный археологический парк под открытым небом «Царские гробницы». При этом паломники обычно устремляются в Ларнаку, где находится церковь Святого Лазаря, построенная в IX веке. В ней хранятся мощи святого.

Еще одним курортом, предоставляющим туристам спокойный комфортный отдых, считается Лимассол — город с самой красивой на острове набережной. Начинаясь от старого порта, она тянется на несколько километров, постепенно перетекая в пляжи.

Как пояснили «Ленте.ру» в турагентствах, в этом регионе особенно хорошее сочетание цены и качества у четырехзвездочных отелей.

Главной достопримечательностью Лимассола стал замок, воздвигнутый на месте разрушенной византийской крепости и перестроенный турками в конце XV века. Неподалеку от него стоит завод — крупнейший производитель пива и вина на Кипре.

Национальным достоянием республики считается коммандария — крепкое десертное вино, напоминающее кагор

Вообще, в горах винодельни встречаются чуть ли не каждые пару километров. Больше всего их в центральной части острова. Практически все они устраивают дегустации и продают вина.

Север vs юг

Российские туроператоры продают путевки только на южную часть Кипра. Тем временем самостоятельные туристы, мечтающие сэкономить, обычно прилетают в Ларнаку, арендуют машину и отправляются на север острова — в Турецкую Республику Северного Кипра, которую признает только Анкара. Цены там гораздо ниже, к тому же есть знаменитый турецкий all Inclusive. Единственное — необходимо оформить отдельную страховку для поездок по этой части острова. Расплачиваются на турецкой части Кипра турецкими лирами.

Обычно россияне приезжают на остров с евро. Однако на Кипре можно даже поменять рубли, хотя потерять на этом придется около 10 процентов, поскольку курс очень невыгодный. Помимо этого, в некоторых местах принимают карты UnionPay российских банков.

Некоторые россияне, объездившие весь остров, считают его турецкую часть не только более дешевой, но и более колоритной и дружелюбной.

"Природа здесь мне показалась гораздо более красивой, а места — более живописными. Возникло ощущение, что южная часть острова, включенная в Евросоюз, более равнодушна к туристам", — Светлана Яшина, россиянка, побывшая на Кипре.

По словам путешественницы, в последнее время на остров перебралось много россиян. Некоторые из них обзавелись там собственным жильем.