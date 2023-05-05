Российских туристов разочаровал отдых в Австралии

Туристы из России, отдохнувшие в Австралии, поделились своими впечатлениями о поездке на канале «Дзен». К слову, большая часть рассказа посвящена недовольству по ряду причин. Они отметили, что всё, кроме еды, химии и одежды, имеет высокую цену.

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Туристы также не прониклись ценой на общественный транспорт, который стоит дороже, чем в Дубае: около 250 рублей за 2-часовую поездку и от 500 рублей за целый день. Проживание в отелях начинается от 5 тыс. рублей в сутки, поэтому россиянам пришлось останавливаться в палатке в разных парках.

Еще одна проблема, названная туристами — это отсутствие магазинов и супермаркетов вокруг. Это связано с высокой ценой земли и нерентабельностью открытия новых магазинов. Россиянам приходилось ездить до центра города, который находился в 30 км от мест их проживания.