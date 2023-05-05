Что не так с пакетными турами
Некоторые туристы для путешествия выбирают пакетные туры. Это удобно, если путешественники летят куда-либо большой семьей и не хотят организовывать все сами. Пакетные туры включают экскурсии, проживание и трансфер.
Однако иногда выгоднее и интереснее может быть самостоятельно подобранный тур. Для этого придется самостоятельно изучить местность и продумать маршрут. О том, почему пакетные туры подойдут не всем, — в материале “Рамблера”.
Отсутствие выгоды
Пакетные туры выходя гораздо дороже, чем авторские. Дело в том, что в таком случае туристы дополнительно тратят деньги на трансфер, гида и другие развлечения. Если человек сам планирует свое время в незнакомой стране, он может прогуляться по достопримечательностям без экскурсовода и сэкономить на транспорте.
Нельзя планировать время
В пакетных турах группы всегда ограничены во времени, так как программа расписана по часам. Да, путешественникам дают свободное время на посещение города и прогулкам по нему. При самостоятельном планировании тура есть возможность уделить больше времени тем местам, которые больше всего интересны самому туристу.
Нет возможности свернуть с маршрута
Пакетные туры рассчитаны на определенное количество дней и имеют строгую программу, поэтому если вы захотите свернуть по дороге “вон в ту красивую деревню” или найдете новую интересную достопримечательность, то ради вас маршрут не перестроят. Если вы любите внезапность и приключения, то пакетные туры точно не для вас.