Что не так с пакетными турами

Некоторые туристы для путешествия выбирают пакетные туры. Это удобно, если путешественники летят куда-либо большой семьей и не хотят организовывать все сами. Пакетные туры включают экскурсии, проживание и трансфер.

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Однако иногда выгоднее и интереснее может быть самостоятельно подобранный тур. Для этого придется самостоятельно изучить местность и продумать маршрут. О том, почему пакетные туры подойдут не всем, — в материале “Рамблера”.

Отсутствие выгоды

Пакетные туры выходя гораздо дороже, чем авторские. Дело в том, что в таком случае туристы дополнительно тратят деньги на трансфер, гида и другие развлечения. Если человек сам планирует свое время в незнакомой стране, он может прогуляться по достопримечательностям без экскурсовода и сэкономить на транспорте.

Нельзя планировать время

В пакетных турах группы всегда ограничены во времени, так как программа расписана по часам. Да, путешественникам дают свободное время на посещение города и прогулкам по нему. При самостоятельном планировании тура есть возможность уделить больше времени тем местам, которые больше всего интересны самому туристу.

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