Будут ли популярны путешествия в Марокко среди россиян

"Главным преимуществом является не то, что это будет прямой перелет до Марокко <...> А в том, что с учетом маршрутной сетки Royal Air Maroc можно будет летать в Европу – в частности, там очень большая полетная программа во Францию. Уверен, россияне это оценят", – заявил Мурадян.