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Эксперт рассказал, будут ли популярны путешествия в Марокко среди россиян

В России определенно будет спрос на поездки в Марокко, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на генерального директора туроператора Spase Travel Артура Мурадяна.

Будут ли популярны путешествия в Марокко среди россиян
© Москва 24

"Главным преимуществом является не то, что это будет прямой перелет до Марокко <...> А в том, что с учетом маршрутной сетки Royal Air Maroc можно будет летать в Европу – в частности, там очень большая полетная программа во Францию. Уверен, россияне это оценят", – заявил Мурадян.

По его мнению, российских путешественников могут также привлечь демократические цены, которые стартуют от 45 тысяч рублей.

Прямые авиарейсы из России в Марокко возобновились 3 мая. Они будут выполняться два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона. Сообщается, что турфирмы уже начали предлагать путевки.

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