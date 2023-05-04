Иностранные путешественники «распробовали» кулинарные туры в Армению

Армения вошла в топ-5 направлений для отдыха россиян на майские праздники. В республике туристам в этом году предлагают не только поездки по достопримечательностям, но и гастрономические туры. Отдыхающие оценивают национальное меню, а некоторые и сами учатся готовить, рассказывает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.

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Кулинарные туры по Армении – сейчас одни из самых популярных. Александра приехала из России. Захотелось не просто путешествия.

«Увидели анонс, что можно не просто поехать куда-то, а еще и чему-то научиться. Узнать, как в Армении люди живут, что собирают весной и готовят. Это очень заинтересовало. Нам гид сказала, что эта трава по-русски называется резак, а по-армянски сибех. Она показала, как ее вытаскивать», – делится туристка из России Александра.

Лариса из Перми готовит матнакаш – традиционный армянский хлеб из муки, воды и соли. Для румянца сверху – мацун, разбавленный водой. Столетиями этот хлеб выпекали в печах. Сейчас их можно найти лишь в селах или ресторанах.

«Я люблю готовить, но хлеб готовлю первый раз. Хотя я знаю вкус деревенского хлеба, потому что все детство провела у бабушки в деревне. Она готовила хлеб из опары, а я в это время делала колобки, которые выпекались в русской печи», – рассказывает туристка.

Во время таких туров местные жители охотно делятся секретами национальной кулинарии с туристами. Гостей особенно ждут в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Арагацотнской областях.

«У туристов есть запрос, они хотят познакомиться с армянской едой, с армянской кухней, с армянскими растениями. Я бы слово «гастро» не использовала бы, я бы назвала этот тур «В гости к армянам». Многие народы гостеприимны, но в Армении это культ», – отмечает основатель туристического агентства Гюльджан Худайберенова.