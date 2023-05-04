Иностранные путешественники «распробовали» кулинарные туры в Армению
Армения вошла в топ-5 направлений для отдыха россиян на майские праздники. В республике туристам в этом году предлагают не только поездки по достопримечательностям, но и гастрономические туры. Отдыхающие оценивают национальное меню, а некоторые и сами учатся готовить, рассказывает корреспондент «МИР 24» Арпи Меликян.
Кулинарные туры по Армении – сейчас одни из самых популярных. Александра приехала из России. Захотелось не просто путешествия.
«Увидели анонс, что можно не просто поехать куда-то, а еще и чему-то научиться. Узнать, как в Армении люди живут, что собирают весной и готовят. Это очень заинтересовало. Нам гид сказала, что эта трава по-русски называется резак, а по-армянски сибех. Она показала, как ее вытаскивать», – делится туристка из России Александра.
Лариса из Перми готовит матнакаш – традиционный армянский хлеб из муки, воды и соли. Для румянца сверху – мацун, разбавленный водой. Столетиями этот хлеб выпекали в печах. Сейчас их можно найти лишь в селах или ресторанах.
«Я люблю готовить, но хлеб готовлю первый раз. Хотя я знаю вкус деревенского хлеба, потому что все детство провела у бабушки в деревне. Она готовила хлеб из опары, а я в это время делала колобки, которые выпекались в русской печи», – рассказывает туристка.
Во время таких туров местные жители охотно делятся секретами национальной кулинарии с туристами. Гостей особенно ждут в Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Арагацотнской областях.
«У туристов есть запрос, они хотят познакомиться с армянской едой, с армянской кухней, с армянскими растениями. Я бы слово «гастро» не использовала бы, я бы назвала этот тур «В гости к армянам». Многие народы гостеприимны, но в Армении это культ», – отмечает основатель туристического агентства Гюльджан Худайберенова.
Кулинарные туры в среднем стоят 25 тысяч драмов, это 5 тысяч рублей. За последние три месяца Армению посетили свыше 450 тысяч туристов. К концу года ожидают два миллиона и готовят для гостей 20 новых маршрутов.