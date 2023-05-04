5 стран, где не рады туристам с лишним весом

В последние годы проблема лишнего веса жителей планеты стала одной из важнейших в современном мире. Обозреватели издания ТУРИСТАС составили подборку из государств, где власти проводят довольно радикальную политику по борьбе с полнотой населения.

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Первой страной в этом списке стала Новая Зеландия. Многие ее граждане страдают от лишнего веса. Именно этим обусловлены довольно строгие меры, к которым были вынуждены прибегнуть власти островного государства.