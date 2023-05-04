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Пять стран, где не рады туристам с лишним весом

В последние годы проблема лишнего веса жителей планеты стала одной из важнейших в современном мире. Обозреватели издания ТУРИСТАС составили подборку из государств, где власти проводят довольно радикальную политику по борьбе с полнотой населения.

5 стран, где не рады туристам с лишним весом
© Unsplash.com

Первой страной в этом списке стала Новая Зеландия. Многие ее граждане страдают от лишнего веса. Именно этим обусловлены довольно строгие меры, к которым были вынуждены прибегнуть власти островного государства.

Что касается Японии, что здесь с 2008-го года действует закон, который закрепляет максимально допустимый объем талии у мужчин и женщин. Кроме названных стран, в подборку попали Мексика, Объединенные Арабские Эмираты и Финляндия.

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