РИАН: как изменились популярные советские курорты за последние 30 лет после распада СССР
СССР мог похвастаться множеством курортов, которые каждое лето посещали миллионы советских граждан. РИА Новости проинформировало, как изменились популярные советские курорты за последние 30 лет после распада СССР.
Одним из любимых курортов советских граждан был город Сочи, в котором, по утверждению героини фильма "Москва слезам не верит", хотя бы раз в жизни побывал каждый человек. В летний сезон пляжи Сочи были переполнены, а найти жилье удавалось с трудом. После того как в 2007-м Сочи получил право проведения Олимпийских игр, город преобразился. Сейчас это курорт мирового уровня с современной инфраструктурой. Как отмечают эксперты, Сочи и сейчас пользуется особой популярностью у туристов, а мест в отелях по-прежнему не хватает.
В советское время Абхазия с радостью принимала у себя желающих отдохнуть со всего Советского Союза.
"Абхазский курорт Гагра считался визитной карточкой Советского Союза, прописаться в этом месте было сложнее, чем в Москве", — вспоминает гид Марат Самарханов.
После распада СССР многие места отдыха в республике были заброшены. Однако в последнее время в Абхазии заметны изменения в туристической инфраструктуре: строятся новые места размещения и реконструируются старые. Наиболее популярными курортами Абхазии являются Гагра и Пицунда.
Анапа - любимое место отдыха советских людей с детьми: тут мелкое море, пологий вход в воду и километры песчаных пляжей. В советское время в Анапе было множество лагерей и санаториев для детей, и ее по праву называли всесоюзной детской здравницей. После распада СССР детские здравницы закрылись, а на их месте были открыты санатории.
Желающие оздоровиться с удовольствием посещали санатории Минеральных Вод, Кисловодска, Пятигорска и Железноводска. Курортная атмосфера в этих городах сохранилась до сих пор — неспешные прогулки по терренкурам, широкие бульвары, лечебницы с минеральной водой.
Крым называли всесоюзной здравницей: в Ялту, Алушту, Коктебель, Судак, Феодосию приезжали тысячи отдыхающих. Стремились попасть в санатории с оздоровительными программами. После распада СССР многие здравницы перешли в частные руки.
"В Евпатории сохранились санатории для детей, в городе Саки путешественники решают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а на Южном берегу Крыма сосредоточены здравницы для лечения органов дыхания", — рассказывает представитель АО "Корпорация развития Республики Крым" Елена Юрченко.