СССР мог похвастаться множеством курортов, которые каждое лето посещали миллионы советских граждан. РИА Новости проинформировало, как изменились популярные советские курорты за последние 30 лет после распада СССР.

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Одним из любимых курортов советских граждан был город Сочи, в котором, по утверждению героини фильма "Москва слезам не верит", хотя бы раз в жизни побывал каждый человек. В летний сезон пляжи Сочи были переполнены, а найти жилье удавалось с трудом. После того как в 2007-м Сочи получил право проведения Олимпийских игр, город преобразился. Сейчас это курорт мирового уровня с современной инфраструктурой. Как отмечают эксперты, Сочи и сейчас пользуется особой популярностью у туристов, а мест в отелях по-прежнему не хватает.

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В советское время Абхазия с радостью принимала у себя желающих отдохнуть со всего Советского Союза.

"Абхазский курорт Гагра считался визитной карточкой Советского Союза, прописаться в этом месте было сложнее, чем в Москве", — вспоминает гид Марат Самарханов.

После распада СССР многие места отдыха в республике были заброшены. Однако в последнее время в Абхазии заметны изменения в туристической инфраструктуре: строятся новые места размещения и реконструируются старые. Наиболее популярными курортами Абхазии являются Гагра и Пицунда.

Анапа - любимое место отдыха советских людей с детьми: тут мелкое море, пологий вход в воду и километры песчаных пляжей. В советское время в Анапе было множество лагерей и санаториев для детей, и ее по праву называли всесоюзной детской здравницей. После распада СССР детские здравницы закрылись, а на их месте были открыты санатории.

Желающие оздоровиться с удовольствием посещали санатории Минеральных Вод, Кисловодска, Пятигорска и Железноводска. Курортная атмосфера в этих городах сохранилась до сих пор — неспешные прогулки по терренкурам, широкие бульвары, лечебницы с минеральной водой.

Крым называли всесоюзной здравницей: в Ялту, Алушту, Коктебель, Судак, Феодосию приезжали тысячи отдыхающих. Стремились попасть в санатории с оздоровительными программами. После распада СССР многие здравницы перешли в частные руки.