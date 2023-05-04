$79.31-0.6587.58-0.08

РИАН: как изменились популярные советские курорты за последние 30 лет после распада СССР

СССР мог похвастаться множеством курортов, которые каждое лето посещали миллионы советских граждан. РИА Новости проинформировало, как изменились популярные советские курорты за последние 30 лет после распада СССР.

Как изменились популярные советские курорты за последние 30 лет
© Unsplash.com

Одним из любимых курортов советских граждан был город Сочи, в котором, по утверждению героини фильма "Москва слезам не верит", хотя бы раз в жизни побывал каждый человек. В летний сезон пляжи Сочи были переполнены, а найти жилье удавалось с трудом. После того как в 2007-м Сочи получил право проведения Олимпийских игр, город преобразился. Сейчас это курорт мирового уровня с современной инфраструктурой. Как отмечают эксперты, Сочи и сейчас пользуется особой популярностью у туристов, а мест в отелях по-прежнему не хватает.

Видео дня

В советское время Абхазия с радостью принимала у себя желающих отдохнуть со всего Советского Союза.

"Абхазский курорт Гагра считался визитной карточкой Советского Союза, прописаться в этом месте было сложнее, чем в Москве", — вспоминает гид Марат Самарханов.

После распада СССР многие места отдыха в республике были заброшены. Однако в последнее время в Абхазии заметны изменения в туристической инфраструктуре: строятся новые места размещения и реконструируются старые. Наиболее популярными курортами Абхазии являются Гагра и Пицунда.

Анапа - любимое место отдыха советских людей с детьми: тут мелкое море, пологий вход в воду и километры песчаных пляжей. В советское время в Анапе было множество лагерей и санаториев для детей, и ее по праву называли всесоюзной детской здравницей. После распада СССР детские здравницы закрылись, а на их месте были открыты санатории.

Желающие оздоровиться с удовольствием посещали санатории Минеральных Вод, Кисловодска, Пятигорска и Железноводска. Курортная атмосфера в этих городах сохранилась до сих пор — неспешные прогулки по терренкурам, широкие бульвары, лечебницы с минеральной водой.

Крым называли всесоюзной здравницей: в Ялту, Алушту, Коктебель, Судак, Феодосию приезжали тысячи отдыхающих. Стремились попасть в санатории с оздоровительными программами. После распада СССР многие здравницы перешли в частные руки.

"В Евпатории сохранились санатории для детей, в городе Саки путешественники решают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, а на Южном берегу Крыма сосредоточены здравницы для лечения органов дыхания", — рассказывает представитель АО "Корпорация развития Республики Крым" Елена Юрченко.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий