В Китае начался туристический бум

В Китае благодаря оптимизации правительством страны мер профилактики и контроля COVID-19 начался туристический бум. Стоит отметить, что в Китае в начале мая всегда продолжительные каникулы.

В этом году китайцы отдыхают по случаю Международного дня труда с 29 апреля по 3 мая. Китайская академия туризма прогнозирует, что за этот период будет совершено более 240 млн туристических поездок, в итоге это превысит аналогичный показатель за 2019 год.