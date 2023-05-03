Чек-лист: какие документы нужны для оформления шенгенской визы
Консульства некоторых стран, подписавших Шенгенскую конвенцию, продолжают оформлять туристические визы в России. Эта виза позволяет попасть в ряд стран Европейского союза. Если вы собираетесь в путешествие по Европе, вам необходимо оформить визу.
Существует единый список документов для всех стран. В некоторых консульствах и визовых центрах документы могут отличаться. Они также могут зависеть от целей вашей поездки. Так, если вы едете к семье или друзьям, они могут предоставить приглашение и свои документы, подтверждающие право жить в стране и договор аренды, если вы будете жить у них.
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Список документов на оформление шенгенской визы — в материале “Рамблера”.
- Заполненная анкета на оформление визы. В ней указываются данные о туристе, его контакты и поездки в страны, подписавшие Шенгенскую конвенцию. Анкету для каждой страны можно найти на сайте консульства.
- Оригинал заграничного паспорта. Он должен быть действителен еще три месяца после даты окончания визы, а еще в нем должны быть две пустые страницы.
- Фотографии. Как правило, для шенгенской визы нужны две фотографии на белом фоне, но требования также могут отличаться в зависимости от страны путешествия.
- Полис медицинского страхования для туриста. Его можно приобрести в рамках тура или у любой страховой компании, условия которой вам подходят. Обязательно приобретайте страховку на случай ЧП или болезни. Лечение в странах ЕС очень дорогое.
- Копия внутреннего паспорта. Страница с фотографией, страница с указанием гражданского состояния, регистрации и выдаче загранпаспортов.
- Квитанция об уплате визового сбора.
- Подтверждение проживания. Если вы едете к кому-то, то этот человек должен предоставить договор аренды и чеки об уплате средств за аренду. Если вы едете в обычное путешествие и собираетесь останавливаться в гостинице, то вам нужно подтверждение брони отеля или квартиры. В подтверждении обязательно должны быть указаны контактные данные человека, подающего на визу и количество дней бронирования.
- Билеты. Необходимо предоставить билеты туда и обратно. Как гарантию того, что вы не останетесь в стране нелегально.
- Справка с работы. Как правило требуется классическая справка, в которой указана зарплата человека и срок с его стажем. Еще одно подтверждение того, что в родной стране человек не уволился и продолжает трудовую деятельность. Также можно взять справку об отпуске с датами поездки. Индивидуальные предприниматели предоставляют выписку из ЕГРЮЛ, а также справки 2- и 3-НДФЛ.
- Выписка с карты или банковского счета. На карте и счете должно быть достаточно средств для поездки. Чем она длительнее, тем больше денег должно быть на счету. Если внушительной суммы на счетах нет, можно оформить спонсорское письмо от родственника или супруга.
- Подтверждение возвращения в страну. Это может быть владение недвижимостью или транспортными средствами, а также наличие родственников: справки, свидетельства о браке или рождении детей.