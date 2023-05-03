Чек-лист: какие документы нужны для оформления шенгенской визы

Консульства некоторых стран, подписавших Шенгенскую конвенцию, продолжают оформлять туристические визы в России. Эта виза позволяет попасть в ряд стран Европейского союза . Если вы собираетесь в путешествие по Европе, вам необходимо оформить визу.

Существует единый список документов для всех стран. В некоторых консульствах и визовых центрах документы могут отличаться. Они также могут зависеть от целей вашей поездки. Так, если вы едете к семье или друзьям, они могут предоставить приглашение и свои документы, подтверждающие право жить в стране и договор аренды, если вы будете жить у них.