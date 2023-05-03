Что посмотреть в Беларуси

Туристический сезон в этом году не задался. Закрытые границы, дорогие путевки, на российском юге – полный аншлаг. А отдохнуть хочется!

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Интересный вариант есть — слетать на отдых в соседние дружественные страны. Например, в республику Беларусь. Невысокие цены, родная речь, регулярные рейсы в Минск из аэропорта Нижнего Новгорода.

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Что посмотреть в Белоруссии и почему там нужно обязательно побывать, выяснила корреспондент сайта pravda-nn.ru.

Полёт нормальный

В этом туристическом сезоне соседняя Белоруссия стала доступнее. Из аэропорта им.Чкалова в Минск запустили регулярные рейсы. Рейсы выполняют авиакомпании NordWind и «Икар» (Pegas Fly). Стоимость авиабилета в Минск из Нижнего Новгорода начинается от 5 тысяч рублей, лететь – около двух часов (назад – 1,5 часа).

… Посадка на борт завершена, самолёт набирает высоту, на борту можно перекусить (по желанию, если заказали заранее), и вот уже самолет снижается.Многие думают, что в Беларуси теплее, чем у нас. И очень сильно ошибаются. Из нижегородских «плюс 20» мы прилетели в белорусские «ноль» с хлопьями снега.

«Да, у нас тоже вчера было +24, все разделись до футболок, — рассказывают местные жители. – А буквально за ночь температура упала до зимней, снег с дождём повалил. Во всём виновата Балтика – оттуда нам и прилетает, погода последние годы сместилась. Новый год отмечали с температурой +15, снега не было вообще».

Близость к Балтике – близость к Европе. Да, самая большая граница у Белоруссии с Россией, но есть районы, от которых до Польши и Литвы – как от Нижнего Новгорода до Дзержинска. И речь идёт о западной части государства, самой привлекательной для туристов — Гродненской области.

В этом плане региону очень сильно повезло: в наследство от Литовского княжества, в состав которого страна входила долгое время, ей достались около 20 средневековых замков. В них проводят экскурсии, рыцарские турниры, открывают отели. Собственно, это и есть самые главные точки притяжения, ориентированные на туристов.

Так, самый крупный и известный – Мирский замок. Это реально сказочное сооружение, в котором сняли множество фильмов. Экскурсию (от 300 рублей) для посетителей проводят в костюмах, соответствующих эпохам, а половину здания, заложенного на рубеже XV-XVI столетий, занял отель, стилизованный под те самые времена.

Нижегородская правда

Стоимость номера средняя – от 7 тысяч рублей на двоих за ночь. Причём спуститься вниз, на нулевой этаж, помогут не только средневековые лестницы, но и лифт. Здесь расположена современная сауна с бассейном по цене тысячу рублей за час.

Из-за политической обстановки Польша и Литва закрыли погранпереходы со своей стороны для жителей республики, до этого белорусы спокойно ездили в Европу на выходные — пошопиться, погулять.

Иногда доходит и до крайностей. Так, например, весной, в Германии умерла одна из потомков владельцев замка. Старушке было 94 года, она мечтала о том, чтобы её похоронили на территории Мирского замка (а там есть внушительная усыпальница). Однако её потомки сказали решительное «нет» из-за СВО. Теперь бабушкин прах в урне стоит у них дома.

Ценные наблюдения

Самые старые часы на территории Европы, старейшая аптека, красивейшие здания – всё это про Гродненскую область. И это только самая малость достопримечательностей, которые можно и нужно здесь посмотреть.

«Геополитические обстоятельства – это хороший шанс на сближение, — рассказал сайту pravda-nn.ru начальник управления спорта и туризма облисполкома Гродненского района Максим Малаховский.– И здесь туристу есть что предложить. Так, 75 процентов объектов, которые входят в список ЮНЕСКО, расположены на территории Гродненской области. Это и десятки санаториев на любой вкус и кошелёк, люксового направления, и обычных, где каждому предложат качественное медицинское обслуживание (кстати, по цене дешевле, чем в России)».

Ещё один большой плюс – внушительные зелёные территории. Именно этим пользуются ведущие белорусские предприятия, которые повсеместно открывают семейные базы отдыха, экофермы, турбазы. Поневоле позавидуешь, ведь наши предприятия зачастую бросают на произвол судьбы те же детские лагеря, которые достались им из советского прошлого.

Представляете, за 300 рублей (за одного взрослого) вы можете приехать на выходные на огромнейшую экоферму размером в три футбольных поля, где живут краснокнижные лебеди, павлины, лани и редкие барашки. Местный кузнец начеканит на память монетку или подкову, пока вы пробуете местную «Крамбамбулю», а дети купаются в одном из трёх озёр и играют на огромной площадке.Крамбамбуля — белорусский алкогольный напиток — настойка на меду и пряностях.

Минские соглашения

Отдельная история — Минск. Столица государства встречает туристов монументальностью и небоскрёбами. Здесь река Свислочь делит город на старый и новый, а советское перемешивается с европейским.

Пробки в часы пик, метро в две ветки, и электробусы, которые очень «зашли» местным жителям. Стоимость билета составляет 90 копеек (27 рублей).

По ощущениям белорусы, как никто другой из бывших союзных республик, ближе к нам, и выражение «братский народ» — не просто пафосная фраза. К сожалению, антироссийские санкции в той или иной мере коснулись и жителей Белоруссии. Так, Минску закрыли доступ к западному рынку капитала и инвестициям, отключили часть белорусских банков от системы международных расчетов SWIFT, ввели санкции против Национального банка. Кроме того, ЕС запретил белорусским транспортным компаниям вести свою деятельность на территории Евросоюза.

«В сложную ситуацию попали предприниматели, перевозчики, айтишники, которым пришлось уехать или уволиться, — рассказал нам местный житель Григорий. – Но знаете, большинство жителей всё понимают. Наши народы всегда жили вместе, шли бок о бок, прошли Великую Отечественную, а в сложной ситуации нужно объединяться».

Как и другие бывшие союзные республики, Беларусь стремится к самоидентичности. В школах преподают родной язык (но в основном все общаются на русском, так привычнее). Хотя многие белорусы практикуют общение на родном языке в семьях и общественных местах (большинство фраз русским очень понятны).

Да, географическое положение и близость к Европе сыграли свою роль, и западная часть страны смотрит в сторону европейских стран. Но, говоря откровенно, по менталитету, образу жизни, белорусы всё-таки ближе к нам, чем к Евросоюзу.

Нижегородская правда

Если говорить об образе жизни и ценах, то здесь мы тоже похожи. Как и в России, самые большие зарплаты в столице, хороший специалист может получать в Минске от 100 тысяч рублей и выше. Пенсии – такие же небольшие, от 12 тысяч рублей. Чем дальше от мегаполиса, тем сложнее. Устроиться на работу можно на градообразующие предприятия, где средняя зарплата составляет 35 – 40 тысяч рублей. В стране очень много сельхозпредприятий, тот же комбайнёр в сезон может получать около 200 тысяч рублей в месяц, а доярка – 30.

Цены в магазинах сопоставимы с российскими. Но вот качество продуктов, по ощущениям, гораздо выше. Особенно хороша белорусская молочка. До начала СВО многие европейцы приезжали на выходные в Белоруссию, чтобы закупиться вкусным пармезаном, моцареллой, дор блю и прочей вкуснятиной. Молочка и сыры процентов на 30 дешевле, чем в России. А ещё белорусские предприятия освоили производство запрещённого для нас испанского хамона. Ценник радует, килограмм деликатеса стоит около полутора тысяч рублей, это вдвое-втрое ниже, че в той же Европе.

Отдельная тема – белорусская косметика, которая пользуется популярностью не только в самой Беларуси, но и за её пределами.

«Шампунями я пользуюсь израильскими, — разоткровенничалась с нами посетительница торгового центра «Столица» в Минске. – А вот маски, крема, тушь давно покупаю наши, местные. Поверьте, если сравнивать с европейскими марками – ничем не уступает, а по цене дешевле».