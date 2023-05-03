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Улететь в Японию вдвоем можно от 174 тысяч рублей

Россиянам рассказали, сколько стоят туры в Страну восходящего солнца летом.

Улететь в Японию вдвоем можно от 174 тысяч рублей
© runews24.ru

Стоимость туров на двоих в Японию стартует от 174 тысяч рублей. Билеты оплачиваются отдельно.

По уточнениям, размещенных на официальном сайте Ассоциации туроператоров России, после отмены коронавирусных ограничений в Японии ожидается рост спроса от туристов.

Тур на десять дней для двоих с перелетом Emirates, так как прямых рейсов нет, с девятью экскурсиями в июне обойдется в 607 тысяч рублей.

На оформление визы же уйдет всего пять дней.

Напомним, что Япония сняла ограничения по ковиду для туристов 29 апреля. Тесты будут сдавать только те путешественники, у которых наблюдаются симптомы опасного вируса.

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