Улететь в Японию вдвоем можно от 174 тысяч рублей
Россиянам рассказали, сколько стоят туры в Страну восходящего солнца летом.
Стоимость туров на двоих в Японию стартует от 174 тысяч рублей. Билеты оплачиваются отдельно.
По уточнениям, размещенных на официальном сайте Ассоциации туроператоров России, после отмены коронавирусных ограничений в Японии ожидается рост спроса от туристов.
Тур на десять дней для двоих с перелетом Emirates, так как прямых рейсов нет, с девятью экскурсиями в июне обойдется в 607 тысяч рублей.
На оформление визы же уйдет всего пять дней.
Напомним, что Япония сняла ограничения по ковиду для туристов 29 апреля. Тесты будут сдавать только те путешественники, у которых наблюдаются симптомы опасного вируса.