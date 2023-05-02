10 самых больших городов мира

15 ноября 2022 года количество людей, живущих на нашей планете, достигло 8 миллиардов. И в это же время учёные начали делать предположения о том, когда это число достигнет пика. Одни эксперты считают, что к середине XXI века людей на Земле станет 8,8 миллиарда, а потом это число начнёт сокращаться, а другие - что к 2080-м годам население мира может превысить 10 миллиардов человек.

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Из-за довольно значительного роста населения Земли увеличилось и количество жителей самых крупных городов мира. Специалисты опасаются, что это приведёт к перенаселённости и к загрязнению окружающей среды.

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Вот 10 самых густонаселённых городов планеты.

Токио, Япония – 37,4 млн человек. Площадь этого мегаполиса составляет всего 13 452 квадратных километра. Это значит, что на 1 км в среднем приходится 2 642 человека. Поэтому одной из основных проблем в этом городе является нехватка жилья. А ещё по городу тяжело передвигаться из-за переполненного транспорта.

Дели, Индия – 29,3 млн человек. Эта территория включает город Нью-Дели (то есть столицу) и ещё ряд региональных штатов. Инфраструктура города уже устарела, а существует город уже более 2 тысяч лет. Серьёзные проблемы в Дели с загрязнением окружающей среды от промышленности и дорог, а также с жильём.

Шанхай, Китай — 26,3 млн человек. Много лет назад Шанхай представлял собой всего лишь небольшую деревушку. Сегодня это самый крупный город в Китае. Он славится торговым районом Нанкин-роуд, где вы можете найти современные торговые центры, традиционные китайские магазины и закусочные.

Сан-Паулу, Бразилия — 21,8 млн человек. Этот город - город контрастов. Крайняя бедность в нём сочетается с роскошью. Здесь вы можете увидеть небоскрёбы и городские трущобы - фавелы. Основная проблема Сан-Паулу - водоснабжение, так как в городе мало естественных источников питьевой воды.

Мехико, Мексика – 21,6 млн человек. Ещё в 1900 году в этом городе проживали всего 500 тысяч человек. Однако из-за перемещений людей из сельской местности в города к 1970-м годам население возросло до 9 миллионов. Жилья не хватало, поэтому многие основывали незаконные трущобы по всему городу.

Каир, Египет — 20,4 млн человек. В этом городе проживает 11% населения Египта. На сегодняшний день в городе есть серьёзные проблемы с транспортом. А ещё в Каире пустынный климат и часто возникают пыльные бури.

Дакка, Бангладеш — 20,2 млн человек. Здесь проводятся различные фестивали, религиозные мероприятия. Находится в этом городе также правительство страны, исторические здания (дворец Нимтали и форт Лалбаг). Но в сезон дождей и циклонов в городе часто бывают наводнения.

Мумбаи, Индия — 20,1 млн человек. Это финансовая и коммерческая столица Индии. Основные проблемы города - это некачественное жильё и плохие санитарные условия. А дороги в Мумбаи - одни из самых загруженных в мире из-за плохой инфраструктуры и общественного транспорта.

Пекин, Китай — 19,4 млн человек. Жителям Пекина советуют оставаться дома из-за промышленного загрязнения воздуха, частых песчаных бурь, автомобильных выхлопов. Что касается плотности населения, то она составляет 4600 человек на км.