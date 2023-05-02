Что посмотреть в Катаре

Команда Antenna Daily слетала в столицу Катара Доху вместе с тур оператором Meteors Travel, чтобы лично посетить самую богатую страну мира, увидеть ее достопримечательности и составить список самых интересных мест.

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«Какие ассоциацию приходят вам в голову, когда вы слышите о Катаре?» Собираясь в поездку в Доху мы задали этот вопрос на своей странице в фейсбук. В ответ получил стандартные: нефть, деньги, хиджаб, телеканал Аль Джазира, пустыня, Qatar Airways со своим саундтреком, Чемпионат мира по футболу 2022…

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Нефть закончится, а город, построенный в пустыне и наполненный музеями и достопримечательностями, останется

Но наряду с этими первыми ассоциациями появились и такие не слишком очевидные для меня как искусство. Да-да, Катар сегодня крупнейший коллекционер живописи и предметов искусства, которые он активно покупает в свои собрания по всему миру, давая высокую цену и привлекая лучших экспертов и кураторов. Нефть закончится, а город, построенный в пустыне и наполненный музеями и достопримечательностями, останется.

Перелет

Наше путешествие начинается еще в аэропорту, с посадки на самолет. Если собираетесь в Катар, то лететь стоит исключительно национальным авиаперевозчиком и одной из лучших авиакомпаний мира Qatar Airways (полет из Петербурга в Доху занимает около шести часов).

Вылетаем вечером (есть и ночной рейс, зависит от дня недели) и к полуночи уже приземляемся в ультрасовременном Международном аэропорту Хамад, который находится в 20 минутах от центра города. Его открыли в апреле 2014 года и сегодня годовая проходимость катарской воздушной гавани составляет до 50 миллионов пассажиров в год, летящих через Доху по всему миру – сеть Qatar Airways охватывает более 160 направлений, а в этом году добавится еще 7.

Но эта маленькая страна в Персидском заливе, заслуживает более долгой остановки и подробного знакомства – на несколько дней, тем более, что у авиакомпании есть опция – stop over.

На рейсах Qatar Airways работает интернациональный персонал, говорящий и на русском языке. Отдельно остановлюсь на меню рейса, которое готовится в соответствии с исламскими принципами. На моем относительно недолгом рейсе была закуска, выбор из трех горячих блюд, включая вегетарианское, фокачча с томатами и десерт на выбор. Но особенно отмечу меню напитков. Здесь целая барная карта с вином и игристым, крепким алкоголем, включая джин, коньяк и виски, огромный список лимонадов и даже 8 коктейлей – кровавая Мэри, Том Коллинс, Whisky Sour и прочие.

Отели

Вариантов, где жить в Дохе более чем предостаточно. Здесь есть отели практически всех люксовых сетей и выбор тут действительно большой.

Ровно в полночь мы проходим паспортный контроль в аэропорту Хамад. Процедура быстрая – фотографируют, спрашивают насколько дней приехал и где будешь жить – и все. Еще несколько метров до ленты багажа и пара минут до выхода из здания аэропорта. Так начинается знакомство с Дохой.

До города ехать минут 10. И вот мы уже въезжаем на 9 километровую набережную откуда открывается вид на залив Уэст-Бэй и современный район столицы Катара со светящимися небоскребами.

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Sheraton Grand Doha он же “Пирамида залива” самый статусный

Самым последним зданием стоит 16-ти этажная пирамида – отель Sheraton Grand Doha он же “Пирамида залива”, построенный в 1982 году и полностью реновированный несколько лет назад. Он не самый высокий, не самый большой, но самый статусный – с пятью президентскими люксами – именно в этом отеле проводят наиболее важные правительственные мероприятия. А еще роскошный пляж и 9 самых разных ресторанов.

Кофе

Катарский кофе – мягкий и пряный – готовят из зеленых необжаренных йеменских зерен и варят вместе с кардамоном. По традиции его наливают в маленькие чашечки и существует масса ритуалов и правил. Брать чашку от coffee boy надо правой рукой. Если хотите еще, то надо просто помахать чашкой, или, если больше не хотите, то поставить ее на стол.

В coffee boy обычно брали глухонемых мальчиков, поскольку именно за кофе традиционно обсуждали важные вопросы и секреты, а человек, сервирующий кофе, оказывался невольным соучастником беседы. И обязательный финик к кофе из роскошной деревянной шкатулки. А вот так вот выглядит кофейная церемония в лаунже Banana Island by Anantara – терминал откуда можно отправиться на скоростной лодке в один из самых роскошных курортов Дохи.

Banana Island by Anantara

За полчаса по волнам Персидского залива с набережной в центре Дохи мы долетаем до причала Banana Island, но кажется, что ты перенесся куда-то на острова Индийского океана. Banana Island – это кусочек Мальдив всего в шести часах лета от Петербурга.

Песчаные пляжи, несколько вариантов размещения, но брать, конечно нужно либо уединенные виллы с личными бассейнами, либо живописные бунгало, расположенные на сваях над изумрудным водами залива.

Anantara – это по сути дела своя экосистема с собственными СПА, множеством ресторанов и прочих развлечений, которых вам может захотеться во время отпуска. Рестораны здесь действительно отличные, что подтверждают как награды от ресторанных премий, так и многочисленные гости, специально приезжающие сюда на ужин с материка.

Музеи

В Дохе стоит отвести несколько часов на Музей исламского искусства и свеженький (открылся в конце марта 2019 года) Национальный музей Катара.

Первый – творение IM Pei (того самого, что поставил пирамиду в Лувре). В нем, как и следует из названия, коллеция исламского искусства, начиная с 7-го века. Также сейчас тут проходит выставка, посвященная Сирии. Да простят меня ценители древностей, но идти сюда стоит прежде всего ради удачного кадра на залив и город с одной из террас.

Во втором музее акцент на Катаре: его флоре и фауне, народах и традициях. Краеведческий, зоологический и ботанический, короче. Сюда стоит идти, помимо интерактивной экспозиции, за невероятной архитектурой Жана Нувеля (это здание было вдохновлено розой пустыни) и хорошей сувенирной лавкой.

Органические продукты

Ресторан Chef’s Garden, расположенный на территории Education city – это такая зона, где сосредоточены все местные ВУЗы. Концепция ресторана (а еще есть кейтеринг) в том, чтобы максимально использовать местные продукты – их в меню до 80%. Часть из овощей и фруктов выращивают в огороде рядом с рестораном.

Работают ежедневно с 7 утра до 9 вечера. На территории есть бассейн и спорт клуб.

Гонки на верблюдах

Гонки на верблюдах – это увлекательное зрелище за которым можно наблюдать на большом экране, но интереснее из окна автомобиля.

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Специальное шоссе для машин расположено параллельно восьми километровому треку и мы даже не знаем, что зрелищнее – гонки верблюдов или машин зрителей. Если во время гонки верблюдов и гонки за верблюдами случается авария, никто на это не обращает внимание и не останавливается. Show must go on!

Конный центр

Al Shaqab – это конный центр с площадками для конкура, конюшнями и медицинским центром для лошадей. Приезжаешь сюда и хочется стать катарской лошадью! Для них тут есть беговые дорожки, стометровый бассейн и, внимание (!) спа. Всего под тысячу лошадей, включая грациозных арабских скакунов. Лучшие из них в конюшнях Эмира.

Al Zubarah

Утром из Дохи мы отправляемся в сторону Бахрейна, в Северный Катар к древней крепости.

История Катара достаточно древняя и эта территория упоминается еще Плинием. В 6 в. до н.э. Катаром и окрестными территориями завладело Персидское государство. В 7 в. в районе распространился ислам, и Катар вошел в состав Арабского халифата. В результате распада халифата в конце 10 в. возникло исмаилитское государство карматов со столицей в Бахрейне, но уже в 11 в. и оно пало. В 1510-х Катаром завладели португальцы, однако в 1536 они были изгнаны турецким флотом. История современного Катара начинается в 1970-ые годы. Сегодня – это монархия и одно из самых богатых государств мира.

Мы едем по пустынному шоссе. Климат постепенно становится чуть мягче и даже появляется некоторая растительность вдоль дороги. И вот на горизонте уже видна крепость с 4 башнями. Это Al Zubarah. Первые поселения на данной территории появились 7500 тысяч лет назад, а первые захоронения 5000 лет назад. Свое название – Al Zubarah – поселение получило в 9 веке, когда место стало своего рода перевалочным пунктом между Востоком и Западом – так, в 18 веке торговый путь шел от Китая на Востоке до Британии на Западе. Здесь были крепости и конечно же тут ловили жемчуг, а население достигало 6000 человек. Крепость восстановили в 1936 году и сегодня она включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мужские клубы – меджлисы

Majlis Aldama на базаре Souq Waqif – традиционная, скажем так, чайная, где собираются уважаемые мужчины, играют в шашки, пьют чай/кофе и общаются. Так можно провести весь день. И тут все бесплатно. Содержит меджлис Шейх.

Молочная ферма Baladna

После того как Катару объявили блокаду в июне 2017 года соседние арабские государства, для страны остро встал вопрос обеспечения себя всем необходимым самостоятельно, включая молочные продукты, которые раньше ввозили из ОАЭ. И сегодня посреди пустыни построили ферму Baladna, что в переводе с арабского означает «Наша Родина», с 14000 коровами, где производят молоко и молочные продукты для внутреннего рынка. Пример катарского импортозамещения. Помимо фермы здесь есть рестораны, кафе и парк развлечений, куда можно приехать на завтрак или обед всей семьей, а заодно и понаблюдать за процессом производства молока.

Что привезти из Катара?

Что привезти из Катара? Парфюм! Тяжелый, вязкий аромат с нотками уда или мускуса. Рынок Souq Waqif – главное место для шоппинга и именно здесь вы почувствуте настоящий аромат Востока.

Сафари в пустыне

Сафари организуют всего в пустыне всего в часе езды от Дохи – на границе с Саудовской Аравией. И здесь катания на автомобиле можно соединить с отдыхом и ужином в лагере Al Bahar от местного тур оператора Gulf Adventures на море.

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