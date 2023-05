Что посмотреть в Катаре

Перелет

Но эта маленькая страна в Персидском заливе, заслуживает более долгой остановки и подробного знакомства – на несколько дней, тем более, что у авиакомпании есть опция – stop over.

Отели

Кофе

В coffee boy обычно брали глухонемых мальчиков, поскольку именно за кофе традиционно обсуждали важные вопросы и секреты, а человек, сервирующий кофе, оказывался невольным соучастником беседы. И обязательный финик к кофе из роскошной деревянной шкатулки. А вот так вот выглядит кофейная церемония в лаунже Banana Island by Anantara – терминал откуда можно отправиться на скоростной лодке в один из самых роскошных курортов Дохи.

Banana Island by Anantara

Музеи

Органические продукты

Гонки на верблюдах

Специальное шоссе для машин расположено параллельно восьми километровому треку и мы даже не знаем, что зрелищнее – гонки верблюдов или машин зрителей. Если во время гонки верблюдов и гонки за верблюдами случается авария, никто на это не обращает внимание и не останавливается. Show must go on!