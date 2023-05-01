Отдых на лайнере: лучшие водные туристические маршруты

Лучше всего человека расслабляет и успокаивает звук воды, а когда все популярные туристические города вы уже посетили, самое время обратить взор на реки.

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Ценителей комфорта ждут круизы на теплоходах, которые ничуть не менее увлекательные, чем морские или океанские. А экстремалам подойдут сплавы на байдарках и рафтинг.

Нил, Египет

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Древний Нил — одна из самых протяженных речных систем на планете, благодаря этой реке до сих пор живет Египет, Кения, Судан и другие страны Северной Африки. Самые интересные и живописные круизы вы найдете в египетском городе Асуане. Оттуда можно отправиться на деревянных лодках с треугольными парусами в древние города Ком-Омбо и Эдфу. В ходе пути ночевать предстоит на борту в спальных мешках или в палатках. Перед такой поездкой важно не забыть сделать прививки от гепатитов А и В, брюшного тифа и желтой лихорадки.

Дунай, Западная Европа

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Дунай пересекает Австрию, Венгрию, Хорватию, Румынию и прочие государства. Популярнейшие круизные маршруты охватывают тройку торжественных столиц: Будапешт, Братиславу и Вену. Но есть и другие вариации с несчетным количеством дворцов, крепостей и других красот на пути. На борту теплохода — полный пансион, да и качки на реке не бывает. Осталось только сделать визу!

Волга, Россия

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