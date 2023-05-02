7 китайских городов, популярных у туристов на майских праздниках

В этом году в Китае наблюдается туристический бум во время пятидневного первомайского праздника – первого подобного с тех пор, как страна оптимизировала меры реагирования на COVID-19.

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По последним данным одного крупного онлайнового туристического агентства, число бронирований на этот праздничный период, который стартовал 29 апреля, выросло более чем на 700 процентов по сравнению с прошлым годом.

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Ниже приведены семь китайских городов, которые являются одними из самых популярных среди путешественников. Помимо городов первого уровня, таких как Пекин и Шанхай, более мелкие города, такие как Цзыбо в провинции Шаньдун, становятся все более популярными благодаря своим разнообразным достопримечательностям.

Пекин

Как исторический и культурный город, китайская столица, несомненно, является одним из самых популярных направлений. В этом году Пекин рекомендует 16 туристических маршрутов, включающих древние реликвии города, королевские сады, парки, музеи и места проведения летних и зимних Олимпийских игр. Маршруты охватывают Великую стену, Дворцовый музей, Летний дворец и Национальный стадион, также известный как «Птичье гнездо».

Шанхай

Шанхай, в котором находятся Набережная Вайтань, телебашня «Восточная жемчужина» и Диснейленд, входит в десятку лучших туристических направлений по версии многих туристических онлайн-платформ.

После COVID-19 все больше путешественников предпочитают прогуляться по городу, наслаждаясь историческими зданиями и видами вдоль различных интересных дорог, таких как Wukang Road и Anfu Road.

Расположенный в центральной части дельты реки Янцзы, Шанхай также стал свидетелем роста числа региональных туров, выходящих за пределы города. Билеты на поезд из Шанхая в близлежащие туристические города, такие как Сучжоу, который славится своими традиционными садами, и Ханчжоу, где находится Западное озеро (Сиху), почти распроданы.

Сиань

Сиань, город с более чем трехтысячелетней историей, является родиной Терракотовых воинов, дворца Вэйян и древней городской стены династии Мин (1368–1644).

Вечером туристы могут переодеться в традиционные китайские костюмы, чтобы углубиться в историческую часть города, прогуляться по древним зданиям, попробовать местные закуски и посмотреть танец льва и уличные представления акробатов, имитирующие древние уличные сцены династии Тан (618–907).

Гуанчжоу

Южный город Гуанчжоу привлекает туристов своей достопримечательностью – башней Гуанчжоу, старинными и знаменитыми кантонскими ресторанами, уличными ночными рынками и ночными круизными турами по реке Чжуцзян.

Туристический курорт Гуанчжоу Чимелонг является обязательным местом посещения для семей с детьми. В сафари-парке посетители могут не только увидеть около 20 тысяч ценных диких животных, включая гигантских панд, но и посетить международный цирк, в котором участвуют более 300 артистов из более чем 20 стран. Во время праздника на курорте также проводится ярмарка китайских традиционных костюмов и ночная вечеринка с электронной музыкой.

Чунцин

Известный как «горный город», Чунцин на юго-западе Китая привлекает людей своими красивыми пейзажами вдоль реки Янцзы. Среди знаменитых достопримечательностей – два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО: карстовый пейзаж Вулонг и наскальные рисунки Дазу. Первый знаменит своими гигантскими карстовыми воронками, естественными мостами и пещерами, а второй – уникальной серией наскальных рисунков, датируемых IX–XIII веками.

В старом районе Цицикоу, чья история насчитывает около 1000 лет со времен династии Сун, храмовая ярмарка и ночные экскурсии позволяют туристам насладиться культурой «горного города».

Санья

Прозванный «восточными Гавайями», Санья, расположенный в островной провинции Хайнань, уже давно находится в списке горячих направлений для туристов в Китае.

В прошлом это место привлекало в основном своими морскими пейзажами, но сегодня оно предлагает разнообразные туристические программы, поскольку Санья работает над расширением своего сектора путешествий.

Цзыбо

Цзыбо, расположенный в восточной китайской провинции Шаньдун, стал новым выбором путешественников благодаря своим культовым барбекю.

Город приобрел национальную известность в начале этого года после того, как социальные сети прорекламировали уникальное местное барбекю – мясо на гриле, завернутое в блинчики с луком-шалотом. Изначально популярное среди студентов колледжей благодаря своему уникальному вкусу и доступности, сейчас это блюдо привлекает в город множество туристов.

Помимо перечисленных городов, туристы также едут в Чэнду, чтобы посмотреть на гигантских панд, Сямынь, чтобы послушать морской бриз, лежа на пляже у островка Гуланъюй, и в Чанша, чтобы попробовать вкусные закуски на ночной ярмарке. Об этом пишет China Daily, партнер сети TV BRICS.