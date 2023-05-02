7 китайских городов, популярных у туристов на майских праздниках

В этом году в Китае наблюдается туристический бум во время пятидневного первомайского праздника – первого подобного с тех пор, как страна оптимизировала меры реагирования на COVID-19.
По последним данным одного крупного онлайнового туристического агентства, число бронирований на этот праздничный период, который стартовал 29 апреля, выросло более чем на 700 процентов по сравнению с прошлым годом.
Ниже приведены семь китайских городов, которые являются одними из самых популярных среди путешественников. Помимо городов первого уровня, таких как Пекин и Шанхай, более мелкие города, такие как Цзыбо в провинции Шаньдун, становятся все более популярными благодаря своим разнообразным достопримечательностям.
Пекин
Как исторический и культурный город, китайская столица, несомненно, является одним из самых популярных направлений. В этом году Пекин рекомендует 16 туристических маршрутов, включающих древние реликвии города, королевские сады, парки, музеи и места проведения летних и зимних Олимпийских игр. Маршруты охватывают Великую стену, Дворцовый музей, Летний дворец и Национальный стадион, также известный как «Птичье гнездо».
Шанхай
Шанхай, в котором находятся Набережная Вайтань, телебашня «Восточная жемчужина» и Диснейленд, входит в десятку лучших туристических направлений по версии многих туристических онлайн-платформ.
После COVID-19 все больше путешественников предпочитают прогуляться по городу, наслаждаясь историческими зданиями и видами вдоль различных интересных дорог, таких как Wukang Road и Anfu Road.
Расположенный в центральной части дельты реки Янцзы, Шанхай также стал свидетелем роста числа региональных туров, выходящих за пределы города. Билеты на поезд из Шанхая в близлежащие туристические города, такие как Сучжоу, который славится своими традиционными садами, и Ханчжоу, где находится Западное озеро (Сиху), почти распроданы.
Сиань
Сиань, город с более чем трехтысячелетней историей, является родиной Терракотовых воинов, дворца Вэйян и древней городской стены династии Мин (1368–1644).
Вечером туристы могут переодеться в традиционные китайские костюмы, чтобы углубиться в историческую часть города, прогуляться по древним зданиям, попробовать местные закуски и посмотреть танец льва и уличные представления акробатов, имитирующие древние уличные сцены династии Тан (618–907).
Гуанчжоу
Южный город Гуанчжоу привлекает туристов своей достопримечательностью – башней Гуанчжоу, старинными и знаменитыми кантонскими ресторанами, уличными ночными рынками и ночными круизными турами по реке Чжуцзян.
Туристический курорт Гуанчжоу Чимелонг является обязательным местом посещения для семей с детьми. В сафари-парке посетители могут не только увидеть около 20 тысяч ценных диких животных, включая гигантских панд, но и посетить международный цирк, в котором участвуют более 300 артистов из более чем 20 стран. Во время праздника на курорте также проводится ярмарка китайских традиционных костюмов и ночная вечеринка с электронной музыкой.
Чунцин
Известный как «горный город», Чунцин на юго-западе Китая привлекает людей своими красивыми пейзажами вдоль реки Янцзы. Среди знаменитых достопримечательностей – два объекта всемирного наследия ЮНЕСКО: карстовый пейзаж Вулонг и наскальные рисунки Дазу. Первый знаменит своими гигантскими карстовыми воронками, естественными мостами и пещерами, а второй – уникальной серией наскальных рисунков, датируемых IX–XIII веками.
В старом районе Цицикоу, чья история насчитывает около 1000 лет со времен династии Сун, храмовая ярмарка и ночные экскурсии позволяют туристам насладиться культурой «горного города».
Санья
Прозванный «восточными Гавайями», Санья, расположенный в островной провинции Хайнань, уже давно находится в списке горячих направлений для туристов в Китае.
В прошлом это место привлекало в основном своими морскими пейзажами, но сегодня оно предлагает разнообразные туристические программы, поскольку Санья работает над расширением своего сектора путешествий.
Цзыбо
Цзыбо, расположенный в восточной китайской провинции Шаньдун, стал новым выбором путешественников благодаря своим культовым барбекю.
Город приобрел национальную известность в начале этого года после того, как социальные сети прорекламировали уникальное местное барбекю – мясо на гриле, завернутое в блинчики с луком-шалотом. Изначально популярное среди студентов колледжей благодаря своему уникальному вкусу и доступности, сейчас это блюдо привлекает в город множество туристов.
Помимо перечисленных городов, туристы также едут в Чэнду, чтобы посмотреть на гигантских панд, Сямынь, чтобы послушать морской бриз, лежа на пляже у островка Гуланъюй, и в Чанша, чтобы попробовать вкусные закуски на ночной ярмарке. Об этом пишет China Daily, партнер сети TV BRICS.
В субботу, в первый день праздника, пассажиропоток по железной дороге в Китае достиг рекордного уровня – 19,66 миллиона пассажирских поездок. Ожидается, что с 27 апреля по 4 мая китайские железнодорожные путешественники совершат около 120 миллионов поездок внутри страны, что на 20 процентов больше, чем в 2019 году. Между тем количество бронирований авиабилетов на этот праздник уже превысило 6 миллионов, что в целом соответствует уровню, зарегистрированному в тот же период в 2019 году.